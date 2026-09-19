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Crisis de medicamentos en México: pacientes sin tratamiento y proveedores sin pago

Pacientes reportan que, pese a contar con recetas médicas por tres meses de tratamiento, en las farmacias solo les entregan una o dos cajas por falta de existencias.

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Por: Itandehui Cervantes