Moderna pone a la venta la primera vacuna contra la gripe con tecnología ARN mensajero

El laboratorio Moderna desarrolló la primera vacuna contra la gripe con tecnología ARN mensajero como la que se empleó en las vacunas contra el COVID-19, te contamos quién se puede inmunizar con ella y cuál es su precio.

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¿Cuánto cuesta y dónde comprar la vacuna contra la gripe?

La mFlusiva de Moderna es la primera vacuna ARN mensajero que se pone a la venta en Estados Unidos y tiene un precio de alrededor de 171 dólares, es decir alrededor de 3 mil pesos.

De acuerdo con la información del ensayo clínico, la mFlusiva tiene alrededor de 27% de mayor eficacia que una vacuna antigripal estándar.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) otorgó la aprobación tradicional para adultos de 50 a 64 años y una aprobación acelerada para mayores de 65 años.

Diferencias entre la vacuna ARNm y la vacuna tradicional contra la gripe?

La mayoría de las vacunas antigripales tradicionales usan una versión inactivada del virus para enseñar al sistema inmune a combatirlo.

Mientras que la mFlusiva utiliza un fragmento de código genético para entrenar al organismo a reconocer y combatir el virus de la gripe, luego el ARNm se descompone y se elimina del cuerpo.

Esta vacuna es trivalente ya que ayuda a inmunizar contra dos cepas de influenza A y una cepa de influenza B.

Otra ventaja es que las vacunas antigripales tradicionales tardan alrededor de 6 meses en producirse mientras que la mFlusiva se desarrolla entre 2 a 3 meses.

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