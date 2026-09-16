Nuevo suplemento previene el cáncer de estómago y llega al mercado

La bioquímica Apolinaria García Cancino, de la Universidad de Concepción, desarrolló el primer probiótico patentado en Chile para prevenir la bacteria Helicobacter pylori, principal causante del cáncer gástrico. Con una eficacia del 93,6%, el suplemento llamado Nup!PyloriOFF ayuda a prevenir la infección y otras patologías relacionadas.

El descubrimiento de la también académica de la Facultad de Ciencias Biológicas UdeC, le valió el Premio Innovadoras en Salud.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cómo funciona el probiótico contra el cáncer gástrico?

Las más de 40 mil millones de unidades formadoras de colonias de la cepa Lactobacillus fermentum dificultan que la bacteria, una de las causas principales del cáncer gástrico, se adhiera a las paredes el estómago.

El producto, además del probiótico, cuenta con vitaminas y minerales como magnesio, zinc, ácido fólico (vitamina B9) y vitamina D2.

“Es un gran logro ver que tras una larga investigación hoy pueda contribuir a un problema de salud de la sociedad. Tengo la convicción de que es un deber para los investigadores llegar con un aporte real al público, más allá de las publicaciones científicas”, aseveró Cancino.

La microbióloga chilena Apolinaria García Cancinodesarrolló una cepa probiótica contra Helicobacter pylori después de años de investigación.



Se trata de Limosilactobacillus fermentum UCO-979C, evaluada posteriormente en un ensayo clínico aleatorizado con 131 adultos jóvenes.… pic.twitter.com/wx1OocW4EB — Comunidad Biológica (@Bio_comunidad) September 11, 2026

Es el primer probiótico patentado en Chile para esta indicación y ya está disponible en farmacias del país desde marzo de 2023, con planes de exportación a nivel global.

La bacteria Helicobacter pylori afecta a dos tercios de la población mundial y es identificada como uno de los principales factores de riesgo del cáncer gástrico. Además, muchas veces actúa silenciosamente durante años y puede ser resistente a los tratamientos convencionales.

El descubrimiento es especialmente relevante en Chile, donde H. pylori infecta a más del 70% de la población y contribuye a numerosos casos de gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.