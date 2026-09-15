¿Tu refrigerador es realmente seguro? Limpiarlo con frecuencia puede darte tranquilidad, pero hay una bacteria que podría sobrevivir ahí dentro sin que siquiera te des cuenta.

Por eso, guardar los alimentos en el refri no significa que estén completamente protegidos, pero ¿qué es este microorganismo y qué provoca? Aquí en adn noticias te contamos todo.

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¿Qué es la listeriosis, cómo se contagia y qué provoca?

La listeriosis es una infección causada por la bacteria Listeria monocytogenes, un microorganismo que puede encontrarse en el suelo, el agua, la vegetación y algunos animales.

La bacteria puede llegar a los alimentos durante su producción, procesamiento, distribución o almacenamiento.

¿Por qué la Listeria puede vivir en el refrigerador?

Aquí está lo que hace diferente a esta bacteria: el frío del refrigerador no necesariamente la elimina.

A diferencia de muchos microorganismos que tienen dificultades para multiplicarse a bajas temperaturas, Listeria monocytogenes puede sobrevivir y crecer incluso durante la refrigeración.

Por eso, guardar un alimento en el refri ayuda a conservarlo, pero no significa que esté completamente protegido contra esta bacteria.

De hecho, mientras más tiempo permanezcan determinados alimentos almacenados en el refrigerador, mayor puede ser la oportunidad para que la bacteria se multiplique.

¿En qué alimentos puede encontrarse la Listeria?

La bacteria puede contaminar diferentes productos, pero algunos alimentos están asociados con un mayor riesgo de exposición, entre ellos:

• Carnes frías y productos cárnicos listos para comer.

• Quesos blandos y algunos quesos frescos.

• Pescados ahumados.

• Productos lácteos que no hayan sido pasteurizados.

• Algunos alimentos preparados que se consumen sin una cocción posterior.

En México, además, la FDA ha señalado que algunos quesos frescos de tipo queso panela, queso blanco, queso fresco y requesón pueden favorecer el crecimiento de Listeria monocytogenes si están contaminados.

¿Cuáles son los síntomas de la listeriosis?

Los síntomas pueden variar dependiendo de la persona y de la forma en que se presente la infección.

Entre los más comunes están: la fiebre, dolores musculares, náuseas, vómito o diarrea, en casos más graves, la infección puede afectar el sistema nervioso y provocar dolor de cabeza, rigidez de cuello, confusión, pérdida del equilibrio o convulsiones.

Una de las particularidades de la listeriosis es que los síntomas pueden no aparecer inmediatamente después de consumir el alimento contaminado, por lo que no siempre es sencillo identificar qué producto provocó la infección.

¿Quiénes tienen mayor riesgo?

Aunque cualquier persona puede infectarse, la listeriosis puede ser especialmente peligrosa para:

• Mujeres embarazadas.

• Recién nacidos.

• Personas de 65 años o más.

• Personas con el sistema inmunitario debilitado.

En el embarazo, la infección también puede representar un riesgo para el bebé, incluso cuando la madre presenta síntomas leves o no tiene síntomas evidentes.

¿Cómo evitar la Listeria en casa?

No se trata de entrar en pánico cada vez que abras el refrigerador, sino de cuidar la forma en que almacenas y manipulas los alimentos.

Una de las recomendaciones es mantener el refrigerador a una temperatura adecuada y evitar conservar durante demasiado tiempo los alimentos listos para comer.

También es importante mantener limpio el interior del refrigerador y limpiar inmediatamente cualquier derrame.

Además, separar los alimentos crudos de los que ya están listos para consumir ayuda a reducir el riesgo de contaminación cruzada.

Así que la próxima vez que abras el refri, no tienes que verlo como una caja de cultivo de bacterias, pero sí conviene recordar que mantener algo frío no siempre significa que esté libre de microorganismos.

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