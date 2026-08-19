Sarna: La señal en la piel que puede revelar que te contagiaste

¿Podrías tener sarna? Existe una señal en la piel que podría revelar que te contagiaste de esta molesta enfermedad, producida por un pequeño parásito.

Aunque no lo creas, la sarna es una enfermedad que no solo ataca a animales, sino también a los humanos . Afortunadamente, los primeros síntomas son muy evidentes, lo que te permitirá buscar el tratamiento adecuado de inmediato.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué es la sarna y por qué sale?

La sarna, también llamada escabiosis, es una enfermedad de la piel causada por un pequeño parásito conocido como Sarcoptes scabiei.

Cuando este pequeño parásito entra en la piel de un humano se introduce en la capa y crea pequeños túneles donde deposita sus huevos.

¿Cómo saber si una persona tiene la sarna?

Una vez que el parásito ingresa al organismo, reacciona con el síntoma más característico de la sarna: una comezón intensa, que suele empeorar durante la noche.

Asimismo, las personas contagiadas de sarna pueden presentar pequeñas protuberancias o bultitos rojos en forma de línea y surcos en la piel, sobre todo entre los dedos, en las muñecas, en los codos, las axilas y la zona genital.

¿Cómo se ve un cuerpo con sarna?

La sarna es una enfermedad que se contagia principalmente mediante el contacto directo y prolongado con una persona infectada. También te puedes contagiar si compartes ropa, toallas o ropa de cama con alguna persona infectada.

Estas son algunas de las lesiones que pueden presentarse en las personas contagiadas de sarna.

Sarna Las llagas en als manos son síntomas de sarna. (airdone/Getty Images)

Sarna síntomas Así luce un cuerpo contagiado de sarna. (Zay Nyi Nyi/Getty Images)

¿Cómo se elimina la sarna en humanos?

Si presentas alguno de estos síntomas, no te alarmes de más, pues la sarna es una enfermedad que tiene tratamiento y cura. Hoy en día, existen medicamentos en crema que se aplican directamente en la piel, así como pastillas que eliminan los ácaros causantes de la infección y sus huevos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.