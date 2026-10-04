El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) nuevamente se encuentra bajo polémica, esta vez tras la muerte de un joven de tan solo 14 años, a causa de viruela símica debido a la presunta negligencia en su atención médica.

Khaled de Jesús Gracia Miros fue diagnosticado con mpox o viruela símica, enfermedad infecciosa que puede causar una erupción dolorosa, sin embargo, tuvo complicaciones en su salud, luego de que supuestamente no fuera tratado de manera correcta.

Familiares del joven acusaron discriminación por parte del personal médico, tras no prestarle demasiada atención en su tratamiento.

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¿Qué dijo el IMSS tras la muerte del joven por viruela símica?l

Luego de la muerte del joven, el IMSS señaló que el personal se encuentra en contacto con la familia para brindarle acompañamiento y atender sus inquietudes.

Destacó que desde que tuvo conocimiento del caso, la Dra. Edith Jiménez, delegada del IMSS en Veracruz acudió al Hospital de Zona No.50, para atender el caso.

El IMSS asumió el compromiso de investigar lo ocurrido y no dar a conocer información clínica del caso.

¿Cuáles son los síntomas de la viruela símica?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas frecuentes de la viruela símica son:

Erupción cutánea

Fiebre

Dolor de garganta

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Dolor de espalda

Falta de energía

Ganglios linfáticos inflamados

¿Cuál es el tratamiento para la viruela símica?

El tratamiento se basa en cuidar la erupción y tratar el dolor, y aunque la vacunación puede prevenir la infección, esta solo está recomendada para las personas en situación de riesgo.

Con cuidados, las personas se pueden recuperar en un lapso de hasta cuatro semanas, tiempo en que tanto personal sanitario como el mismo paciente debe prestar atención en no reventarse las ampollas, ya que puede ralentizar la curación.

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