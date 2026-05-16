Las infecciones parasitarias son graves problemas de salud pública que afectan principalmente a las poblaciones vulnerables en regiones de poca higiene, recalcó la Organización Mundial de la Salud (OMS), poniendo como ejemplo las geohelmintiasis y la malaria.
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Sin embargo, existen 9 parásitos observados por la institución de salud que yacen en tu cuerpo sin que te des cuenta, y son los siguientes:
- Ascaris lumbricoides o lombriz intestinal: es de las infecciones más comunes a nivel mundial que afecta severamente el crecimiento infantil por causar desnutrición al robar los nutrientes antes de que el cuerpo los absorba
- Giardia lamblia: parásito microscópico que se transmite por agua contaminada —resistente al cloro— que causa diarrea y dolor abdominal
- Taenia saginata o tenia bovina: se adquiere al comer carne de res cruda o mal cocida que yace silenciosamente en el intestino y puede medir hasta 10 metros de longitud
- Trypanosoma cruzi o enfermedad de Chagas: transmitida por “chinches besuconas” es una de las principales Enfermedades Tropicales Desatendidas que puede ser mortal para el corazón; también puede transmitirse por transfusiones sanguíneas
- Plasmodium o malaria: mosquitos infectados generan fiebre intensa y convulsiones que a la fecha convierten esta enfermedad en una prioridad de salud pública global y que se agrava con el cambio climático que expande su hábitat
- Toxoplasma gondii: también se le relaciona con la carne poco cocida y con las heces de gato contaminadas; es crítico durante el embarazo y se estima que ⅓ de la población mundial ha estado expuesta y tiene anticuerpos contra este parásito, sin haber presentado un solo síntoma
- Wuchereria bancrofti, filariasis linfática o elefantiasis: afecta al sistema linfático —tejidos, órganos y vasos que drenan y defienden el cuerpo— causando inflamación extrema
- Leishmania: Se transmite por mosquitos de arena, destruye tejidos en piel, nariz y boca; y existen más de 20 especies de este parásito de las cuales las más vigiladas son cutánea, mucocutánea y visceral
- Sarcoptes scabiei o sarna: es un ácaro altamente contagioso que excava túneles bajo la piel provocando picazón nocturna y perteneciente a las Enfermedades Tropicales Desatendidas debido a su rápida propagación
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