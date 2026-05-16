Las infecciones parasitarias son graves problemas de salud pública que afectan principalmente a las poblaciones vulnerables en regiones de poca higiene, recalcó la Organización Mundial de la Salud (OMS), poniendo como ejemplo las geohelmintiasis y la malaria.

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Sin embargo, existen 9 parásitos observados por la institución de salud que yacen en tu cuerpo sin que te des cuenta, y son los siguientes: