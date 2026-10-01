Klebsiella: las personas que corren peligro de contagiarse con esta superbacteria

Bebés de dos estados de México han muerto en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a causa de la Klebsiella pneumoniae, una superbacteria que puede llegar a ser resistente a los antibióticos.

En Durango cinco bebés fallecieron en el Hospital General de Zona No. 1 y tras las pruebas se encontró la presencia de la bacteria Klebsiella en cuatro de los recién nacidos, mientras que en quinto no se hallaron rastros.

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Por otro lado, el IMSS también confirmó que tres bebés murieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

🔔 La Secretaría de Salud y el #IMSS informan sobre los casos registrados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico Nacional de Occidente, en #Guadalajara, Jalisco.



Se mantienen las acciones de vigilancia epidemiológica, control de infecciones y la… pic.twitter.com/6M2pSGlR1D — IMSS  (@Tu_IMSS) October 1, 2026

¿Qué personas están en riesgo?

Las infecciones por Klebsiella son comunes entre pacientes que reciben tratamiento por otras afecciones, por ejemplo, quienes están conectados a un ventilador o máquinas de respiración artificial o catéteres intravenosos.

¿Cómo se contagia esta bacteria?

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), las infecciones por Klebsiella se propagan de persona a persona, por agua o suelo contaminados y heridas causadas por lesiones, más no se contagia por Klebsiella.

¿Cuál es el tratamiento de la infección por Klebsiella?

La infección por Klebsiella por lo regular se trata con antibióticos, pero en algunos casos las bacterias son resistentes a múltiples antibióticos, lo que dificulta el tratamiento.

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