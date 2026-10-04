Golpe para la izquierda: Flávio Bolsonaro da la sorpresa, supera a Lula y va a segunda vuelta en elecciones en Brasil

Las elecciones en Brasil ya arrojaron resultados de la primera vuelta, que se llevó a cabo este domingo 4 de octubre de 2026. Flávio Bolsonaro lideró las elecciones, mientras que Lula da Silva quedó en segundo lugar, por lo que ambos se encaminan a disputar la presidencia en una segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre.

Con más del 80% de las urnas contabilizadas, Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) obtuvo el 47.18%, con lo que mantenía una ventaja sobre Lula, del Partido de los Trabajadores (PT) que obtuvo el 44.98% de los votos. Sin embargo, Bolsonaro no alcanzaba el porcentaje necesario para ganar la presidencia en primera vuelta.

Este resultado es relevante porque las encuestas previas daban una contienda muy cerrada e incluso colocaban a Lula ligeramente por delante de Bolsonaro. El escrutinio modificó ese escenario y colocó al hijo del expresidente Jair Bolsonaro en una posición muy favorable.

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¿Quién ganó la primera vuelta de las elecciones de Brasil 2026?

De mantenerse el resultado del escrutinio, Flávio Bolsonaro y Lula volverán a enfrentarse el próximo 25 de octubre para definir quién gobernará Brasil durante los siguientes cuatro años.

Para evitar una segunda vuelta, un candidato necesitaba obtener más de la mitad de los votos válidos. Al no conseguirlo, ninguno ganó las elecciones de Brasil y ambos deberán de enfrentarse en una segunda vuelta.

La segunda vuelta será clave para Brasil, una de las principales economías de América Latina, y enfrentará nuevamente dos proyectos políticos opuestos: el de Lula, quien busca un cuarto mandato no consecutivo, y el de Flávio Bolsonaro, senador de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Ahora comenzará una nueva etapa de la campaña, en la que ambos candidatos buscarán sumar los votos de quienes apoyaron a los demás contendientes. El 25 de octubre será la fecha clave para conocer al próximo presidente de Brasil.

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