Las 5 enfermedades que causan más muertes en México

En México, de enero a marzo de 2026 se registraron 207 mil 599 defunciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), conoce cuáles son las causas de muerte más comunes.
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¿Cuáles son las enfermedades que causan más muertes en México?
De acuerdo con el reporte, las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus son las principales causas de muerte a nivel nacional, el 44.8% de fallecimientos fueron mujeres y 55.1% hombres.
En general las causas de muerte más comunes son:
- Enfermedades del corazón: 49 mil 252 fallecimientos
- Diabetes mellitus: 30 mil 779 fallecimientos
- Tumores malignos: 24 mil 95 fallecimientos
- Influenza y neumonía: 11 mil 23 fallecimientos
- Enfermedades del hígado: 9 mil 910 fallecimientos
- Enfermedades cerebrovasculares: 9 mil 177 fallecimientos
- Accidentes: 9 mil 32 fallecimientos
- Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas: 5 mil 765 fallecimientos
- Homicidios: 5 mil 689 fallecimientos
- Insuficiencia renal: 4 mil 514 fallecimientos
Por otro lado, las enfermedades que mas decesos de mujeres causaron fueron:
- Enfermedades del corazón
- Diabetes mellitus
- Tumores malignos
- Influenza y neumonía
- Enfermedades cerebrovasculares
Mientras que los hombres, fallecieron por las siguientes causas:
- Enfermedades del corazón
- Diabetes mellitus
- Tumores malignos
- Accidentes
- Enfermedades del hígado
¿Cuáles son los estados con más defunciones?
Los estados que registraron el mayor número de defunciones sin detallar las causas fueron:
- Chihuahua
- Quintana Roo
- Sonora
- Guanajuato
- Baja California
- Puebla
- Morelos
Causas de muerte por rango de edad
Los jóvenes de entre 15 a 24 años murieron por:
- Accidentes: mil 382
- Agresiones (homicidios): mil 128
- Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios): 519
- Tumores malignos: 412
- Enfermedades del corazón: 190
Mientras que las personas de 25 a 35 años fallecieron por:
- Agresiones (homicidios): mil 602
- Accidentes: mil 408
- Enfermedades del corazón: 647
- Tumores malignos: 626
- Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios): 502
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