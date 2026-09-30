Las 5 enfermedades que causan más muertes en México

En México, de enero a marzo de 2026 se registraron 207 mil 599 defunciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), conoce cuáles son las causas de muerte más comunes.

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¿Cuáles son las enfermedades que causan más muertes en México?

De acuerdo con el reporte, las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus son las principales causas de muerte a nivel nacional, el 44.8% de fallecimientos fueron mujeres y 55.1% hombres.

En general las causas de muerte más comunes son:

Enfermedades del corazón: 49 mil 252 fallecimientos Diabetes mellitus: 30 mil 779 fallecimientos Tumores malignos: 24 mil 95 fallecimientos Influenza y neumonía: 11 mil 23 fallecimientos Enfermedades del hígado: 9 mil 910 fallecimientos Enfermedades cerebrovasculares: 9 mil 177 fallecimientos Accidentes: 9 mil 32 fallecimientos Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas: 5 mil 765 fallecimientos Homicidios: 5 mil 689 fallecimientos Insuficiencia renal: 4 mil 514 fallecimientos

Por otro lado, las enfermedades que mas decesos de mujeres causaron fueron:

Enfermedades del corazón Diabetes mellitus Tumores malignos Influenza y neumonía Enfermedades cerebrovasculares

Mientras que los hombres, fallecieron por las siguientes causas:

Enfermedades del corazón Diabetes mellitus Tumores malignos Accidentes Enfermedades del hígado

¿Cuáles son los estados con más defunciones?

Los estados que registraron el mayor número de defunciones sin detallar las causas fueron:

Chihuahua

Quintana Roo

Sonora

Guanajuato

Baja California

Puebla

Morelos

Causas de muerte por rango de edad

Los jóvenes de entre 15 a 24 años murieron por:

Accidentes: mil 382 Agresiones (homicidios): mil 128 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios): 519 Tumores malignos: 412 Enfermedades del corazón: 190

Mientras que las personas de 25 a 35 años fallecieron por:

Agresiones (homicidios): mil 602 Accidentes: mil 408 Enfermedades del corazón: 647 Tumores malignos: 626 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios): 502

En 2025 se registraron, de manera preliminar, 762,494 defunciones. Las primeras cinco causas de defunción a nivel nacional fueron las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos, las enfermedades del hígado y los accidentes.



Del total de las defunciones,… pic.twitter.com/r2QKCQCJio — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 7, 2026

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