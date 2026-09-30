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/Salud/Nota

Las 5 enfermedades que causan más muertes en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer cuáles son las enfermedades que causan mas muertes en México.

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En México, de enero a marzo de 2026 se registraron 207 mil 599 defunciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), conoce cuáles son las causas de muerte más comunes.

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¿Cuáles son las enfermedades que causan más muertes en México?

De acuerdo con el reporte, las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus son las principales causas de muerte a nivel nacional, el 44.8% de fallecimientos fueron mujeres y 55.1% hombres.

En general las causas de muerte más comunes son:

  1. Enfermedades del corazón: 49 mil 252 fallecimientos
  2. Diabetes mellitus: 30 mil 779 fallecimientos
  3. Tumores malignos: 24 mil 95 fallecimientos
  4. Influenza y neumonía: 11 mil 23 fallecimientos
  5. Enfermedades del hígado: 9 mil 910 fallecimientos
  6. Enfermedades cerebrovasculares: 9 mil 177 fallecimientos
  7. Accidentes: 9 mil 32 fallecimientos
  8. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas: 5 mil 765 fallecimientos
  9. Homicidios: 5 mil 689 fallecimientos
  10. Insuficiencia renal: 4 mil 514 fallecimientos

Por otro lado, las enfermedades que mas decesos de mujeres causaron fueron:

  1. Enfermedades del corazón
  2. Diabetes mellitus
  3. Tumores malignos
  4. Influenza y neumonía
  5. Enfermedades cerebrovasculares

Mientras que los hombres, fallecieron por las siguientes causas:

  1. Enfermedades del corazón
  2. Diabetes mellitus
  3. Tumores malignos
  4. Accidentes
  5. Enfermedades del hígado

¿Cuáles son los estados con más defunciones?

Los estados que registraron el mayor número de defunciones sin detallar las causas fueron:

  • Chihuahua
  • Quintana Roo
  • Sonora
  • Guanajuato
  • Baja California
  • Puebla
  • Morelos

Causas de muerte por rango de edad

Los jóvenes de entre 15 a 24 años murieron por:

  1. Accidentes: mil 382
  2. Agresiones (homicidios): mil 128
  3. Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios): 519
  4. Tumores malignos: 412
  5. Enfermedades del corazón: 190

Mientras que las personas de 25 a 35 años fallecieron por:

  1. Agresiones (homicidios): mil 602
  2. Accidentes: mil 408
  3. Enfermedades del corazón: 647
  4. Tumores malignos: 626
  5. Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios): 502

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