Gel que bloquea el esperma: Así funciona el nuevo anticonceptivo masculino que dura hasta 2 años

¿Gel anticonceptivo masculino? Sí, aunque no lo creas, los hombres ya cuentan con una nueva opción de método anticonceptivo que les permitirá disfrutar de su sexualidad, mientras se protegen así mismos y a sus parejas de un embarazo no deseado.

En adn Noticias, te contamos todo lo que debes saber de esta innovadora opción que ha demostrado ser segura, eficaz y reversible.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuál es el nuevo método anticonceptivo para hombres?

Una empresa de biotecnología anunció un nuevo gel anticonceptivo para hombres, que tiene la misma efectividad que la vasectomía, pero con la ventaja de que no es permanente ni invasivo. La empresa Contraline ha creado un sencillo hidrogel inyectable, denominado ADAM, capaz de bloquear el esperma.

ADAM es un implante de hidrogel que se inyecta en el escroto, es una especie de filtro que impide a los espermatozoides ser expulsados junto con el semen al momento de la eyaculación. La empresa responsable, Contraline, llevaba algunos años trabajando en esta propuesta pic.twitter.com/XW2ZG6Xjfk — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) September 29, 2026

Desde hace tiempo, la compañía buscaba una alternativa a los condones y la vasectomía, que fuera eficaz, segura y que se tratará de un método no hormonal.

¿Cómo funciona el gel anticonceptivo para hombres?

El primer ensayo se realizó con 25 voluntarios. Durante la fase I, los hombres que fueron inyectados con ADAM, este hidrogel soluble, lograron llegar a la marca de dos años sin que se detectara esperma en las muestras de semen.

Para colocar el hidrogel, se realiza una pequeña incisión en el escroto. Después, con ayuda de un inyector manual se introduce el hidrogel a través de un catéter conectado al conducto deferente, para bloquear temporalmente el paso de los espermatozoides, evitando así la fecundación sin necesidad de cirugía permanente. Solo se aplica anestesia local y la herida cicatriza sola en muy poco tiempo.

La mejor parte es que en cuanto se retira el hidrogel, el paciente recupera la fertilidad de manera inmediata.

Los ensayos de la fase II podrían iniciar en Australia en el tercer trimestre de este año. Hasta el momento, no se han reportado riesgos graves para los pacientes.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.