En la comunidad de Tlacolula del municipio de Chicontepec más de 20 personas fueron hospitalizadas por presentar síntomas de histoplasmosis luego de inhalar guano de murciélago.

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¿Qué es el guano de murciélago?

El guano de murciélago es un abono orgánico natural potente que se forma con los excrementos acumulados de estos animales; sin embargo, la exposición al excremento puede causar histoplasmosis, una infección pulmonar provocada por la inhalación de las esporas del hongo Histoplasma capsulatum que crecen en el ambiente.

En el caso de las personas infectadas, se reportó que algunas personas participaron en tareas de limpieza de un pozo de agua donde encontraron varios kilos de guano de murciélago.

Síntomas y cómo se contagia la histoplasmosis

Las personas pueden contraer histoplasmosis al inhalar esporas fúngicas que se encuentran en el aire por lo que no se transmite de persona a persona ni de animal a persona.

La mayoría de las infecciones son asintomáticas o presentan síntomas leves durante los primeros 3 a 17 días después de la inhalación del hongo. Algunos de los síntomas son:

Fiebre

Tos

Cansancio

Escalofríos

Dolor de cabeza

Dolor en el pecho

Dolor de cuerpo

Aunque la mayoría de personas que enferman por histoplasmosis se recuperan sin medicamentos, las personas con sistema inmune debilitado, los bebés y adultos mayores pueden padecer una enfermedad grave como infección pulmonar prolongada que puede extenderse a otras partes del cuerpo como el cerebro y la médula espinal.

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