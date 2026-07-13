Brote de Legionela: ¿Qué es y cuáles son los síntomas?

Un brote de legionela se propaga por varios edificios de Nueva York, Estados Unidos, y las autoridades ya publicaron una lista de inmuebles que dieron positivo a la prueba de PCR. Pero ¿qué es esta enfermedad y cuáles son los síntomas?

La Legionela o Legionella es un tipo de bacteria que se encuentra de forma natural en entornos de agua dulce, como lagos y arroyos, pero también se pueden propagar en sistemas artificiales como torres de refrigeración, fuentes decorativas y grifos de lavaplatos.

En el caso del brote registrado en Nueva York, la bacteria se encuentra en las torres de refrigeración del Upper East Side, según el Departamento de Salud de Nueva York.

Today we released a preliminary list of 31 buildings with cooling towers that tested positive for the presence of Legionella bacteria during an initial PCR screening test, as part of the ongoing investigation into an Upper East Side Legionnaires’ disease community cluster. pic.twitter.com/lk77K0aKiz — nychealthy (@nycHealthy) July 10, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué enfermedad provocan las bacterias Legionella?

El nombre general que reciben las infecciones causas por las bacterias Legionella es “Legionelosis”, de las cuales existen dos tipos:

Neumonía legionelósica (forma grave de neumonía) Fiebre de Pontiac (enfermedad más leve)

¿Cuáles son los síntomas de la neumonía legionelósica?

Los síntomas son similares a otros tipos de neumonía y los más comunes son:

Dificultad para respirar

Fiebre

Escalofríos

Dolor de cabeza

Tos

¿Quiénes son los más propensos a tener neumonía legionelósica?

Adultos mayores

Fumadores extremos

Personas con cáncer

Insuficiencia renal o hepática

Tratamiento con medicamentos que debilitan el sistema inmunitario

¿Cómo se contagia la legionelosis?

No se transmite de persona a persona, pero sí a través de la inhalación de vapor o pequeñas gotas de agua que contienen las bacterias Legionella. La infección leve mejora por sí sola, pero en caso de registrar síntomas como dificultad para respirar se recomienda buscar atención médica.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.