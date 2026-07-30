No solo el huevo: estos son los 5 alimentos que también pueden contagiarte de Salmonella

La reciente alerta por el retiro de millones de huevos en Estados Unidos volvió a poner en el centro de la conversación a la Salmonella, una bacteria responsables de miles de casos de intoxicación alimentaria cada año; sin embargo, expertos dvierten que el riesgo no solo se limita al huevo, ya que diversos alimentos de consumo cotidicano también pueden transmitirla sino de manipulan o cocinan directamente.

Aunque las autoridades mexicanas no han emitido ninguna alerta sanitaria relacionada con los huevos retirados de la unión americana, organismos como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan mantener medidas preventivas para reducir el riesgo de infección.

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¿Qué alimentos pueden tener Salmonella además del huevo?

Los especialiastas identificaron al menos 5 alimentos que con frecuencia pueden estar contaminados con Salmonella:

Pollo y otras aves crudas Carnes de res y cerdo poco cocidas Frutas y verduras frescas: lechuga, tomate, pepino, cebolla, melón, papaya y brotes germinados. Leche y quesos elaborados con leche sin pasteurizar Alimentos secos: harina, mantequilla de maní, frutos secos, especias y, en algunos brotes, chocolate.

La contaminación puede ocurrir durante la producción, el procesamiento o por una mala manipulación en el hogar.

¿Cuales son los síntomas de la Salmonellosis?

La infección suele aparecer entre seis horas y seis días después de consumir un alimento contaminado con salmonella. Los síntomas más frecuentes son:

Diarrea

Fiebre

Dolor abdominal

Náuseas

Vómito.

La mayoría de las personas se recupera sin tratamientos específicos; sin embargo, niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados, tienen mayor riesgo de presentar complicaciones graves.

La Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos antes de preparar alimentos, evitar la contaminación cruzada utilizando utensilios distintos para carnes crudas y alimentos listos para consumir, cocinar completamente las carnes, refrigerar los productos perecederos antes de dos horas y consumir agua potable y lácteos pasteurizados.

Hasta ahora, el retiro de huevos en Estados Unidos no afecta a Mexico, ya que los lotes involucrados fueron distribuidores únicamente en Texas Oklahoma y Louisiana. Si existirá algún riesgo para el país, Cofepris sería laautoridad encargada de emitir la alerta correspondiente.

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