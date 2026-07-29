Huevos con salmonella: Cómo saber si están infectados y síntomas de contagio

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una alerta alimentaria debido a que alrededor de 19 millones de huevos están contaminados con salmonella, te decimos cómo detectarlo y qué hacer para evitar enfermarte.

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¿Cómo saber si un huevo esta contaminado con salmonella?

La salmonella es una bacteria que puede adherirse a la cáscara de los huevos cuando entran en contacto con los excrementos de las aves. Desafortunadamente no hay una forma visual de verificar que un huevo esta contaminado de salmomella.

La salmonella también puede entrar en los huevos cuando este se está formando dentro de la gallina antes de que se forme la cáscara; sin embargo, esto es muy poco común pero esta bacteria sigue representando un riesgo para los consumidores de huevo que es uno de los alimentos más consumidos y utilizados para preparar diferentes platillos.

Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan a los consumidores hacer lo siguiente para evitar la infección:

Mantener los huevos refrigerados

Compra huevos que estén refrigerados

Deshecha los huevos que estén rotos

Asegúrate de que los huevos estén limpios

Lávate las manos y lava los utensilios y lugares donde hayas trabajado con el huevo

Cocinarlos hasta que las yemas estén firmes

No dejes los huevos cocidos afuera del refrigerados más de 2 horas

¿Cuáles son los síntomas de la salmonella?

La mayoría de las personas infectadas con salmonella presentan los siguientes síntomas:

Diarrea severa

Fiebre

Cólicos abdominales intensos

Náuseas

Vómito

Dolor de cabeza

Signos de deshidratación como:

No orino mucho

Sequedad de boca y garganta

Sensación de mareo al ponerse de pie

En el caso de niños menores de 5 años, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden presentar síntomas más graves que requieran tratamiento médico u hospitalización.

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