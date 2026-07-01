Liverpool rebaja Tablet IdeaTab 11 pulgadas con 8 GB de RAM

Los estudiantes y profesores deben tener las mejores herramienta en su próximo regreso a clases, y con el objetivo de que no les agarren las carreras, Liverpool ya lanzó increíbles rebajas en tecnología, entre las que destaca la Tablet Idea 11 pulgadas de Lenovo con 128 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM.

La tecnología es esencial para la comunidad estudiantil, pues con ella hacen sus tareas y logran mejorar su desempeño académico. Con esta Tablet, los usuarios podrán tomar sus clases a distancia o cursos sin ningún problema y tener horas prolongadas de estudio gracias a su batería.

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¿Qué características tiene la Tablet Idea 11 pulgadas?

La Tablet Idea 11 pulgadas cuenta con un procesador ágil y pantalla de 2.5 k de 11 pulgadas, lo que garantiza fluidez y nitidez en cualquier momento del día. Además de liviana es rápida y eficiente, sin mencionar que cuenta con una certificación TÜV Rheinland Luz azul baja, ayudando a minimizar el impacto, permitiendo mantener la concentración y productividad por horas sin que se lastimen los ojos.

Está acompañada del teclado y la Tab Pen Plus para mejorar la productividad, protección y comodidad al máximo. De esta manera los clientes pueden tomar notas, dibujar o firmar documentos y cuentan con mayor facilidad para redactar, editar y enviar correos.

¿Cómo comprar la Tablet Idea 11 pulgadas?

La Tablet IdeaTa 11 pulgadas 128 GB tiene un precio de 5 mil 849 pesos, tras un descuento de casi 600 pesos. Para adquirirla se ofrecen facilidades de pago de hasta 13 meses sin intereses de 499.92 pesos. Da clic en el siguiente enlace para saber más del producto.

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