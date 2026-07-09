Más de 600 muertes por Ébola: brote tiene el “crecimiento más rápido de la historia”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el brote de Ébola sumó más de 600 muertos en la República Democrática del Congo. Esto a solo tres días de que la cifra de fallecidos superara las 500, lo que refleja los graves daños a la salud que provoca el virus.

Las más recientes cifras publicadas por la agencia de salud de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mostraron que hasta el momento se han confirmado mil 759 contagios de Ébola, desde que se declaró el brote el 15 de mayo, incluyendo los muertos.

Por otra parte, un total de 285 pacientes ya se recuperaron y se están investigando 304 casos sospechosos con fiebre hemorrágica viral, uno de los síntomas comunes entre las personas que tienen la rara cepa de Bundibugyo.

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Brote de Ébola en el Congo es el más rápido de la historia

De acuerdo con la ABC, la responsable de preparación y respuesta ante emergencias de los Centros Africanos para el Control y Prevención de Enfermedades (Africa CDC), Wessam Mankoula, señaló que “este es el brote de ébola de más rápido crecimiento de la historia” al considerar los brotes anteriores de Bundibugyo y diferentes tipos de virus que causa el ébola.

¿Cómo afecta el Ébola al sistema corporal?

La cepa del virus Bundibugyo es inusual y los principales síntomas que ocasiona son fiebre, vómito, dolor abdominal y sangrado. No hay tratamiento o vacunas para prevenirla y su tasa de letalidad ronda el 50%.

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