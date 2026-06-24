La epidemia del Ébola ya no solo se encuentra en África, pues el Ministerio de Salud de Francia confirmó el primer caso de esta enfermedad para la cual todavía no hay una vacuna. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades, está bajo control.

Se trata del primer caso de Ébola fuera de África y se da en medio de la advertencia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la propagación del virus, la falta de centros de tratamiento y la ola de violencia que enfrenta el continente, la cual dificulta las operaciones del personal de salud.

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¿Qué se sabe del primer caso de Ébola en Francia?

Las autoridades de Francia revelaron que el primer caso de Ébola se registró en una persona que regresó de una misión humanitaria en una zona de República Democrática del Congo y actualmente se halla estable tras ser ingresado en un centro especializado.

El paciente actualmente sigue los protocolos de seguridad biológica en una habitación aislada y con equipos especializados para evitar cualquier riesgo de contagio. Asimismo, el Ministerio de Sanidad de Francia dijo que ya rastrea posibles contactos del paciente.

¿Cuántos contagios de Ébola se registran entre el personal de salud?

En conferencia de prensa, la OMS mencionó que 80 trabajadores de salud se han contagiado de Ébola desde el inicio del brote en el Congo, lo que refleja la presión sobre el sistema sanitario.

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