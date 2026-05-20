La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia de salud pública internacional tras el brote de ébola con la cepa Bundibugyo, una de las variantes más raras y poco comunes que se hayan registrado.

El domingo 17 de mayo fue la primera vez en la historia que el director general de la OMS, Tedros Adhanom, declaró una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (PHEIC, por sus siglas en inglés) antes de convocar un Comité.

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¿Por qué la OMS se preocupa por el ébola?

Aunque Tedros Adhanom destacó que no se trataba de una pandemia, sí era una epidemia debido al rápido incremento de casos y defunciones por este virus.

Señaló que existían varios factores que justifican una seria preocupación, entre ellos están los siguientes:

Además de los casos confirmados de ébola hay cientos de sospechosos, así como de muertes sospechosas

hay cientos de sospechosos, así como de muertes sospechosas La epidemia se expandió en áreas urbanas

se expandió en áreas urbanas Trabajadores de la salud, entre ellos médicos han muerto , lo que indica transmisión asociada a la atención sanitaria

, lo que indica transmisión asociada a la atención sanitaria Movimiento significativo de población en la zona

Epidemia causada por el virus Bundibugyo, especie de virus del Ébola para la cual no hay vacunas

Conflictos agravan epidemia

La OMS señaló que otro punto que se debe tomar en cuenta es que la provincia Ituri, ubicada en la región nororiental de la República Democrática del Congo, es altamente insegura, y el conflicto se ha intensificado desde finales de 2025, hasta escalar en los dos últimos dos meses, con más de 100 personas recién desplazadas, lo agrava la epidemia del ébola.

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