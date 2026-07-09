La grave enfermedad infecciosa que transmiten las garrapatas

Las garrapatas son artrópodos que pertenecen a la clase Arachnida y se dividen en dos grupos, las duras de la familia Ixodidae y las blandas de la Argasidae y son transmisoras de enfermedades infecciosas.

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¿Qué enfermedades pueden transmitir las garrapatas?

De acuerdo con Carmen Guzmán Cornejo, bióloga especialista en estos artrópodos y profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM las garrapatas pueden parasitar todos los grupos de vertebrados.

Se alimentan de sangre y pueden transmitir bacterias y en algunos casos aunque salen positivas a patógenos como virus y protozoarios no tienen la capacidad de contagiarlos.

Una de las enfermedades infecciosas que pueden transmitir las garrapatas café es la rickettsiosis y sus hospederos preferidos son los perros y pueden contagiar a los humanos a través de la picadura.

Provocan síntomas parecidos a la gripa como el dolor de cabeza, muscular y fiebre alta pero si no se atiende a tiempo puede causar la muerte.

El órgano de Haller de las garrapatas

Las garrapatas tienen en sus dos patas delanteras una estructura llamada órgano de Haller que les permite buscar hospederos a través de la detección del dióxido de carbono.

Cuando las larvas salen de la garrapata deben encontrar a su primer hospedero y así poder convertirse en ninfa y luego en garrapata adulta. El hospedero puede ser un perro o un humano y debido a que son muy pequeñas es muy difícil detectarlas a simple vista.

Así que empiezan a infestar al hospedero y como secretan anticoagulantes, antiinflamatorios y anestésicos a través de sus glándulas salivales no te percatas de que te están chupando la sangre.

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