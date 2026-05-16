La rickettsiosis es una enfermedad muy poco conocida, sin embargo ya causa estragos en México, pues son varios los estados que no solo han confirmado casos, sino también muertes por esta causa en este 2026. Si tienes animales en casa como perros y gatos, mucho ojo, porque tienes un mayor riesgo de contraerla.

La rickettsiosis es peligrosa y su diagnóstico es complicado, ya que sus síntomas son inespecíficos, lo que en muchas ocasiones se traduce en tratamientos erróneos y tardíos. Ante ello, es necesario que sepas más sobre esta enfermedad.

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¿Qué es la rickettsiosis?

La rickettsiosis es definida como un grupo de enfermedades zoonóticas trasmitida a través de mordidas de pulgas, garrapatas y piojos corporales y aunque pudiera parecer inofensiva, en México se reporta una letalidad de hasta más del 40% de manera anual, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal.

Se asocia a las malas condiciones higiénicas, el hacinamiento, pero sobre todo en la infestación de garrapatas y pulgas en perros y gatos, por lo que se recomienda bañar a las mascotas de manera seguida, más aún si duermen dentro de la casa y se suben a las camas.

¿Cuáles son los síntomas de la rickettsiosis?

Fiebre

Malestar físico general

Dolor de cabeza

Irritación de garganta

Vómito

Dolor abdominal

Diarrea

Manchas rojas o púrpuras en piel

¿Qué estados reportan más casos de rickettsiosis?

Los estados que más casos de rickettsiosis reportan son Chihuahua con 53 confirmados y 26 defunciones; y Baja California con 36 casos y 15 muertes, en lo que va de 2026.

En Chihuahua, los municipios que concentran los casos son Chihuahua capital 13, Aquiles Serdán cinco, Ciudad Juárez 30, Rosales, Delicias y Aldama 1 cada uno y Meoqui 2.

En Baja California, los casos se distribuyen de la siguiente manera, Mexicali 12, Ensenada 11, Tijuana 11 y San Quintín 2.

¿La rickettsiosis se trata?

La rickettsiosis sí se trata, pero sino se atiende dentro de los primeros cuatro días de haber iniciado el primer síntoma, el paciente puede sufrir cuadros severos graves que comprometen su movilidad y hasta la vida.

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