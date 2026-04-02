Así es la picadura de cada insecto y arácnido en México; aprende a distinguir y a eliminar la plaga

La picadura de insectos y arácnidos es común en México durante la temporada de calor; por ello, saber distinguir entre los tipos de heridas permite actuar con rapidez y aplicar un tratamiento adecuado para evitar complicaciones.

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Especialistas en salud ambiental explican que muchas personas confunden picaduras con lesiones cutáneas, lo que retrasa el tratamiento, pero aquí, en adn Noticias, te explicamos cómo tratar y eliminar la causa de las picaduras en casa.

¿Cómo reconocer cada picadura a simple vista?

La identificación de los diferentes tipos de picaduras comienza con la observación de su forma, color y distribución en la piel. Cada insecto deja marcas específicas, como:



Mosquito: Roncha grande con borde rojo

Hormiga: Hinchazón con ampolla blanca

Garrapata: Marca en forma de diana

Chinche: Varias ronchas en línea

Escorpión: Marca visible con hinchazón

Abeja: Aguijón presente

Pulga: Pequeñas manchas agrupadas

Araña: Centro oscuro con halo

Avispa: Roncha sin aguijón

Expertos advierten que estas marcas pueden variar según el tipo de piel y las alergias. Por lo tanto, el contexto y los síntomas asociados son esenciales para confirmar la causa.

Tratamiento adecuado según el tipo de picadura

Los cuidados básicos incluyen lavar con agua y jabón, aplicar hielo y usar cremas calmantes, lo reduce la inflamación y la picazón en la mayoría de los casos. También se recomienda:



Antihistamínicos para alergias leves

Analgésicos para aliviar el dolor

Evite rascarse para prevenir infecciones

En casos específicos:



Abeja: Retire el aguijón sin apretarlo

Garrapata: Retírela con pinzas

Escorpión o araña: Esté atento a la aparición de síntomas graves

Los médicos recomiendan observar la situación durante las primeras horas. Si los síntomas empeoran, intensifique el tratamiento.

¿Cómo atacar y eliminar cada plaga de raíz?

Controlar el origen ayuda a prevenir más picaduras y cada plaga requiere medidas diferentes:



Mosquitos: Elimina el agua estancada

Hormigas: Sella las grietas y limpia los escombros

Garrapatas: Revisa a tus mascotas

Chinches: Lava la ropa con agua caliente

Escorpiones: Sacude la ropa y reduce la humedad

Pulgas: Desparasita a tus mascotas

Arañas: Limpia las esquinas

¿Qué hacer en cada emergencia?

Algunas picaduras pueden causar reacciones graves y estas son las señales de alerta:



Dificultad para respirar

Sabor desagradable en la cara o la garganta

Mareos o vómitos

Fiebre o dolor intenso

Enrojecimiento que se extiende

En esos casos debes:



Aplicar hielo y limpie la zona afectada

Tomar un antihistamínico

Llamar al 911 o ir al hospital

Usa epinefrina en caso de alergia conocida

Las autoridades sanitarias recomiendan no subestimar los síntomas y recalcan que el tratamiento inmediato puede prevenir complicaciones.