Así es la picadura de cada insecto y arácnido en México; aprende a distinguir y a eliminar la plaga
Aprende a identificar los tipos de picadura, a tratarlos en casa, detectar señales de alerta en emergencias y eliminar plagas de forma segura y efectiva.
La picadura de insectos y arácnidos es común en México durante la temporada de calor; por ello, saber distinguir entre los tipos de heridas permite actuar con rapidez y aplicar un tratamiento adecuado para evitar complicaciones.
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Especialistas en salud ambiental explican que muchas personas confunden picaduras con lesiones cutáneas, lo que retrasa el tratamiento, pero aquí, en adn Noticias, te explicamos cómo tratar y eliminar la causa de las picaduras en casa.
¿Cómo reconocer cada picadura a simple vista?
La identificación de los diferentes tipos de picaduras comienza con la observación de su forma, color y distribución en la piel. Cada insecto deja marcas específicas, como:
- Mosquito: Roncha grande con borde rojo
- Hormiga: Hinchazón con ampolla blanca
- Garrapata: Marca en forma de diana
- Chinche: Varias ronchas en línea
- Escorpión: Marca visible con hinchazón
- Abeja: Aguijón presente
- Pulga: Pequeñas manchas agrupadas
- Araña: Centro oscuro con halo
- Avispa: Roncha sin aguijón
Expertos advierten que estas marcas pueden variar según el tipo de piel y las alergias. Por lo tanto, el contexto y los síntomas asociados son esenciales para confirmar la causa.
Tratamiento adecuado según el tipo de picadura
Los cuidados básicos incluyen lavar con agua y jabón, aplicar hielo y usar cremas calmantes, lo reduce la inflamación y la picazón en la mayoría de los casos. También se recomienda:
- Antihistamínicos para alergias leves
- Analgésicos para aliviar el dolor
- Evite rascarse para prevenir infecciones
En casos específicos:
- Abeja: Retire el aguijón sin apretarlo
- Garrapata: Retírela con pinzas
- Escorpión o araña: Esté atento a la aparición de síntomas graves
Los médicos recomiendan observar la situación durante las primeras horas. Si los síntomas empeoran, intensifique el tratamiento.
¿Cómo atacar y eliminar cada plaga de raíz?
Controlar el origen ayuda a prevenir más picaduras y cada plaga requiere medidas diferentes:
- Mosquitos: Elimina el agua estancada
- Hormigas: Sella las grietas y limpia los escombros
- Garrapatas: Revisa a tus mascotas
- Chinches: Lava la ropa con agua caliente
- Escorpiones: Sacude la ropa y reduce la humedad
- Pulgas: Desparasita a tus mascotas
- Arañas: Limpia las esquinas
¿Qué hacer en cada emergencia?
Algunas picaduras pueden causar reacciones graves y estas son las señales de alerta:
- Dificultad para respirar
- Sabor desagradable en la cara o la garganta
- Mareos o vómitos
- Fiebre o dolor intenso
- Enrojecimiento que se extiende
En esos casos debes:
- Aplicar hielo y limpie la zona afectada
- Tomar un antihistamínico
- Llamar al 911 o ir al hospital
- Usa epinefrina en caso de alergia conocida
Las autoridades sanitarias recomiendan no subestimar los síntomas y recalcan que el tratamiento inmediato puede prevenir complicaciones.
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