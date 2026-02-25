Estrategia necesaria para acabar con el brote de sarampión en México, según especialista

El sarampión se ha convertido en una verdadera alerta en México debido a su gran capacidad de contagio que ha provocado que el brote ya se encuentre en los 32 estados del país, es por ello que especialistas no han dejado de informar sobre medidas para evitar más casos.

México suma 10 mil casos de sarampión a causa de la propagación del brote

Sarampión: Una de las enfermedades más contagiosas del mundo

El doctor Hugo Palafox, vicepresidente de Ciencia en Inmmunotepec y especialista en metabolismo humano, recalcó que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que el mundo conoce, pues se transmite con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda

Destacó que aunque si bien la mayoría de los contagios se observan en niñas y niños de entre 1 y 4 años, puede presentarse a cualquier edad, no importa si uno ya es adulto, sobre todo si no se está vacunado.

¿Cuál es la estrategia para parar el brote de sarampión?

Para disminuir los contagios de sarampión y a su vez que se detenga el brote, el especialista mencionó que es necesaria una estrategia, cuyos puntos principales son:

Uso de cubrebocas: Medida necesaria porque una persona con el brote activo es capaz de contagiar a entre 12 y 18 personas que no están vacunadas. El virus puede permanecer suspendido en el aire hasta por dos horas, después de que la persona infectada haya abandonado un espacio cerrado

Reforzar el sistema inmune: Tener una alimentación equilibrada, descanso suficiente y disminuir el nivel de estrés para mantener un sistema inmune fuerte

Buena ventilación: Esta medida es necesaria para reducir la concentración del virus, pues en espacios compartidos es más probable un contagio.

Vacunación para romper la cadena de contagios del sarampión

De acuerdo con el especialista, la vacunación es la intervención más eficaz para romper la cadena de contagios, pero también es muy importante que las personas cuiden su sistema inmunitario para contar con protección adicional y poder hacer frente al virus en caso de ser necesario.

