Comer saludable y mantener el colesterol bajo es fundamental para evitar enfermedades cadiovasculares, por ello, se han realizado estudios para saber qué alimentos ayudan a eliminar el “colesterol malo”.

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Las 3 armas biológicas de la comida para limpiar tus arterias

De acuerdo con Harvard Medical School y Harvard Heart Letter hay alimentos que contienen fibra y grasas saludables que pueden ayudar a reducir el colesterol LDL.

Una dieta basada en plantas y grasas saludables es ideal, se priorizan las legumbres, avena y frutas como fresas y arándanos, nueces y aceite de oliva.

Especias antiinflamatorias como el ajo, cúrcuma, jengibre y la granada mejoran la circulación sanguínea.

Los granos enteros y los frijoles ayudan a reducir los niveles de colesterol

También es fundamental hacer ejercicio aeróbico para ayudar a controlar el peso y disminuir la presión arterial.

La lista de los 11 alimentos clave recomendados por Harvard

Avena : contiene fibra soluble y betaglucano

: contiene fibra soluble y betaglucano Nueces : tienen grasas saludables y antioxidantes.

: tienen grasas saludables y antioxidantes. Pescados : el salmón, atún y sardinas son ricos en omega-3, es importante prepararlos a la plancha.

: el salmón, atún y sardinas son ricos en omega-3, es importante prepararlos a la plancha. Aguacate : contiene grasas monoinsaturadas, aporta fibra, vitaminas y es versátil.

: contiene grasas monoinsaturadas, aporta fibra, vitaminas y es versátil. Legumbres : son ricos en fibra y proteína vegetal.

: son ricos en fibra y proteína vegetal. Aceite de oliva : contiene antioxidantes y grasas saludables.

: contiene antioxidantes y grasas saludables. Manzana : tiene fibra soluble y aporta antioxidantes y ayuda a generar saciedad.

: tiene fibra soluble y aporta antioxidantes y ayuda a generar saciedad. Semillas de chía: aportan fibra, grasas saludables y omega-3.

Vegetales verdes : bajos en calorías, contienen fibra y antioxidantes que ayudan a mejorar la salud cardiovascular.

: bajos en calorías, contienen fibra y antioxidantes que ayudan a mejorar la salud cardiovascular. Soya : es proteína vegetal que ayuda a disminuir el colesterol.

: es proteína vegetal que ayuda a disminuir el colesterol. Cebada: disminuye la absorción de colesterol en el sistema digestivo.

El impacto real: Transforma tu menú sin perder sabor

Todos los alimentos antes mencionados además de ser muy nutritivos y disminuir el colesterol te permiten realizar una gran variedad de recetas que puedes combinar con otros ingredientes pues comer saludable no significa que la comida deba ser insípida. Se pueden preparar, sopas, ensaladas, en smothies.

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