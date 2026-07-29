Oído de nadador: síntomas, causas y prevención en esta época vacacional

En esta temporada, las playas y centros acuáticos suelen tener una importante demanda y al estar en contacto con albercas o el mar, es muy común sentir la sensación de tener agua en el oído.

Esto puede ser una molestia pasajera y con solamente voltear la cabeza podemos liberarnos de ese malestar; sin embargo, en ocasiones permanece por más tiempo y puede provocar una infección conocida como oído de nadador.

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Características del oído de nadador

Al quedar el agua en el oído después de nadar, se crea un ambiente húmedo, el cual propicia el crecimiento de bacterias. El oído de nadador es una infección ocurrida en el conducto auditivo externo: desde el tímpano hasta el exterior de la cabeza.

En general, los síntomas del oído de nadador son leves en un inicio, aunque se puede agravar si no se trata. Además, esta infección cuenta con diferentes etapas de progresión.

Infección leve: comezón en el canal auditivo, ligero enrojecimiento, molestia leve, secreción claro y sin olor.

Infección moderada: picazón más intensa, mayor dolor, más enrojecimiento, exceso de secreción, bloqueo parcial del canal auditivo, audición reducida.

Infección avanzada: dolor intenso (podría propagarse a cara o cuello), obstrucción completa del canal auditivo, hinchazón en los ganglios linfáticos del cuello, fiebre.

¿Cómo tratar el oído de nadador?

Como ya lo mencionamos, dependiendo de la gravedad también tendrá que ver el tratamiento. En ocasiones, para este tipo de infecciones suele usarse gotas con antibióticos.

Algunas gotas también pueden reducir la inflamación, pero para cualquiera de los dos casos, deberás recibir las indicaciones del médico para comprobar que no haya perforaciones en el oído que puedan provocar riesgos al momento del tratamiento.

Si hay mucha secreción y residuos, el especialista podría utilizar instrumentos o técnicas adecuadas para la correcta limpieza del oído. Durante estos procedimientos, se recomienda mantener el oído seco y completar los días indicados.

Prevención para el oído de nadador

Pero antes de llegar a estas instancias, el oído de nadador se puede prevenir siguiendo estos consejos:

Mantener los oídos secos

Utilizar gotas preventivas en el hogar (con precauciones correspondientes)

Nadar de forma segura

Proteger los oídos al nadar

Proteger los oídos de sustancias irritantes

Evitar colocar objetos extraños en los oídos

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