El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano, actúa como una especie de “pegamento” fundamental porque sostiene, da estructura y mantiene unidos a todos los tejidos corporales.

El cólageno mejora la elesticidad, da firmeza e hidratación, retrasando arrugas y flacidez. Asimismo mantiene íntegros los cartílagos, lo que ayuda a prevenir el dolor y la rigidez. Da soporte estructural a ligamentos, tendones, vasos sanguíneos y órganos.

El cuerpo alcanza su nivel máximo de colágeno durante la adolescencia y la etapa adulta temprana (20 años). A partir de los 25 años, la producción natural comienza a disminuir a de forma progresiva, aproximadamente un 1% a 1.5% cada año, de acuerdo con un estudio publicado en Plastic and Aesthetic Research.

No obstante, se puede obtener de fuentes externas como los alimentos ricos en vitamina C y antioxidantes que estimulan su producción.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué alimentos contienen alto colágeno?

Alimentos con colágeno directo

Caldo de huesos: Preparado cociendo huesos de pollo o vaca durante horas, es una de las opciones más ricas y biodisponibles

Pescado con piel: Opciones como el salmón o las sardinas son excelentes

Carnes y casquería: Cortes que contienen cartílago, piel de pollo y preparaciones tradicionales como las “manitas” o patas

Gelatina sin sabor: Derivada directamente del tejido animal rico en colágeno

Alimentos que estimulan la producción natural

Para que tu cuerpo fabrique colágeno eficientemente necesita los nutrientes y aminoácidos de estos alimentos:

Vitamina C: Esencial para la síntesis de colágeno. Consumir cítricos (naranja, limón), kiwi o pimientos

Huevos: Contienen prolina y glicina, aminoácidos clave para formar colágeno

Frutos rojos: Fresas, frambuesas y moras aportan antioxidantes que protegen las fibras de colágeno

Vegetales verdes: Espinacas y kale apoyan el tejido conectivo gracias a sus nutrientes

Frutos secos y semillas: Almendras, nueces y semillas de calabaza aportan zinc y cobre, minerales vitales en este proceso.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.