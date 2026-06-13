Un nuevo estudio presentado en la Sociedad Endocrina (ENDO 2026) en Chicago, Estados Unidos, demostró que eliminar el azúcar en una dieta baja en grasas, tiene efectos adversos inesperados.

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Tras 16 semanas de análisis, los sujetos sometidos a una dieta sin azúcar desarrollaron resistencia a la insulina y un deficiente control de la glucosa.

¿Cómo afecta la dieta de “cero azúcar” al cuerpo?

La restricción absoluta provocó un fuerte desequilibrio en la microbiota, mejor conocida como flora intestinal, generando la inflamación del colon y cambios iniciales de hígado graso.

Esto no es todo, los sujetos de prueba no mostraron diferencias en su peso corporal, al menos no significativas. Esto comprueba que el daño en la salud ocurre a nivel interno.

La conclusión médica de parte de los científicos del Instituto de Diabetes Dasman es que, el cuerpo necesita un equilibrio de carbohidratos para mantener la salud inmunológica. En sí, es más sano comer balanceado que satanizar y erradicar por completo el azúcar de tu cuerpo.

Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que no es necesario eliminar el azúcar, sino controlar su límite.

¿Cómo controlar mi consumo de azúcar diario?

Según la OMS, reducir el consumo de azúcares libres menos del 10% de la ingesta calórica total diaria, unos 50 gramos o 12 cucharitas en adultos, es mucho mejor para el organismo.

La autoridad también hizo hincapié en que no existe evidencia de efectos adversos por consumir azúcares naturales, los cuales los encontramos en las frutas enteras, verduras y leche.

Esto significa que el cuerpo sí está diseñado para procesar este tipo de energía sin que represente un riesgo metabólico.

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