Hay un malestar estomacal que nos asedia cuando decidimos ser felices y consumir alimentos grasos y ultraprocesados, y se trata del reflujo.

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Sin embargo, en adn Noticias, te enseñamos todos los consejos para frenar la digestión lenta y la presión en el abdomen para que disfrutes al máximo del futbol.

Obesidad, tabaquismo, consumo de alcohol: algunos factores de riesgo para la enfermedad por reflujo gastroesofágico #SaludDigestiva pic.twitter.com/p7TizaMA46 — SALUD México (@SSalud_mx) September 15, 2018

Los consejos que dan las autoridades del sector salud, como la Clínica Universidad de Navarra, son:

Elegir porciones pequeñas para no inflar tu estómago

Evitar acostarte mientras ves el partido; lo ideal es estar sentado y erguido

Procura que tu último alimento fuerte sea al menos 3 horas antes de acostarte

No uses ropa holgada para no presionar tu abdomen

Evita acompañar la botana con cerveza o bebidas carbonatadas; esto relajará el esfínter esofágico

¿Qué hacer si ya tengo reflujo?

Sabemos que estos eventos emocionan a la afición y nos pone en ambiente para disfrutar tanto de comidas pesadas como de bebidas carbonatadas.

Para tener un “plan de contingencia” cuando los síntomas del reflujo aparezcan, también te tenemos una solución.

Ajustar tu postura, ya sea ponerte de pie o enderezarte, así evitas que el ácido suba por el esófago

Si ya estás durmiendo y aparecen los síntomas, usa almohadas o levanta tu cabecera unos 15 cm

Bebe agua o infusiones de manzanilla y jengibre para calmar la mucosa del esófago

Mastica chicle sin azúcar para producir más saliva y neutralizar el ácido

Toma un antiácido que contenga carbonato de calcio para un alivio rápido como: Estomaquil, Calcid, Nodrim, Tums, Rolaids, Chooz, Mastical, etc.

No bebas café ni alcohol para evitar mayor irritación

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