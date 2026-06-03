El gusano barrenador es ya una emergencia nacional y cierto grupo de personas es más propenso a contagiarse y llegar a morir por la infestación masiva, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ya que las larvas comen de manera voraz los tejidos.

De acuerdo con la profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, Yazmín Alcalá Canto, cuando la mosca Cochliomyia hominivorax deposita sus huevos la larva se reproduce rápido y genera miasis y si esto se sale de control hay una infestación masiva que puede llegar a ser mortal si no hay un tratamiento diagnóstico adecuado.

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¿Qué personas son más propensas a contagiarse del gusano barrenador?

Según la especialista, las personas que son propensas a contagiarse de gusano barrenador son:

Personas en condición de calle

Quienes padecen diabetes

Pacientes inmunocomprometidos

Personas con problemas de movilidad

Personas con un trasplante de órganos

Quienes tienen cáncer

Personas con el sistema inmune disminuido

¿Cuándo se propaga el gusano barrenador?

El gusano barrenador tiene una conexión entre salud animal, humana y ambiental, es decir, a mayor descuido del ambiente y la ecología, se propagará más fácilmente, al igual que las epidemia y pandemias.

A partir de que la mosca pone los huevos en una herida abierta, aunque sea pequeña como la picadura de un insecto, nacen las larvas y estas se reproducen en uno o dos días. En animales de compañía se notan cambios de comportamiento, por ejemplo se vuelven agresivos, lamen o rascan su herida y hasta tratan de automutilarse, mientras que en los humanos sufren pérdida de apetito, letargo y fiebre.

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