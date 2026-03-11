Científicos prueban inyección que podría combatir hasta 15 tipos de cáncer

Un descubrimiento revolucionario trae esperanza para millones de pacientes en el mundo. Científicos y especialistas en oncología analizan una nueva inyección que podría ayudar a tratar hasta 15 tipos de cáncer diferentes, entre ellos cáncer de pulmón, mama, riñón, piel y vejiga.

Se trata de una formulación del medicamento Nivolumab, una inmunoterapia que fortalece el sistema inmunológico para atacar células cancerígenas de forma más eficaz. En adn Noticias, te contamos todos los detalles de este descubrimiento.

Descubren inyección que ayudaría a combatir hasta 15 tipos de cáncer

El nuevo tratamiento se basa en una versión inyectable del fármaco Nivolumab, utilizado desde hace años en terapias de inmunoterapia contra el cáncer. La diferencia es que ahora puede aplicarse de manera subcutánea, es decir, mediante una inyección debajo de la piel.

Este avance fue aprobado en algunos países tras estudios clínicos que demostraron que su eficacia es similar a la del tratamiento intravenoso, pero con mayor comodidad para los pacientes. Además, el procedimiento podría beneficiar a miles de personas cada año y optimizar el tiempo de médicos y hospitales.

Los especialistas destacan que el tratamiento puede utilizarse en múltiples tipos de cáncer, entre ellos:

Cáncer de pulmón

Cáncer de mama

Cáncer de piel (melanoma)

Cáncer de riñón

Cáncer de vejiga

Cáncer de intestino

Tumores de cabeza y cuello

Esto abre la puerta a nuevas estrategias en la investigación contra el cáncer, especialmente en pacientes que requieren tratamientos periódicos durante meses o incluso años.

¿Cómo funciona Nivolumab, el tratamiento que podría salvar a pacientes de cáncer?

El Nivolumab pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de puntos de control inmunitario. En términos simples, actúa ayudando al sistema inmunológico a reconocer y destruir las células cancerosas.

Las células tumorales suelen “engañar” al sistema inmunitario para evitar ser atacadas. Este medicamento bloquea una proteína conocida como PD-1, que normalmente limita la actividad de las células T del sistema inmune. Al bloquear esa proteína, el organismo puede identificar mejor a las células malignas y combatirlas.

Gracias a este mecanismo, la inmunoterapia se ha convertido en una de las áreas más prometedoras en la investigación del cáncer, ya que no ataca directamente al tumor, sino que fortalece las defensas naturales del cuerpo.

Un avance que abre nuevas esperanzas para pacientes con cáncer

Aunque esta inyección contra el cáncer no significa una cura inmediata para todos los pacientes, especialistas consideran que representa un avance importante en la forma de tratar la enfermedad. La rapidez de aplicación, su eficacia comprobada y la posibilidad de tratar varios tipos de cáncer podrían mejorar la calidad de vida de miles de personas.

Mientras continúan los estudios y su implementación en más sistemas de salud, este tipo de innovaciones refuerza la esperanza de que la ciencia siga avanzando hacia tratamientos cada vez más eficaces para combatir el cáncer y salvar vidas.

