La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) contabilizó 102 casos de un raro linfoma asociado a implantes de mama entre 2012 y 2024; se tuvo la sospecha 137 casos sospechosos de “LACG”, un tipo raro y agresivo cáncer que afecta a los glóbulos blancos del sistema inmune.

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Pero finalmente se descartaron varios casos y se determinó la cifra que te acabamos de compartir. Cabe destacar que, 88 de ellos se produjeron en casos de implantación de prótesis de cubierta texturada.

¿Qué es el linfoma asociado a implantes de mama y cómo se origina?

El linfoma anaplásico de células grandes (LACG) es un tipo raro y agresivo de linfoma no Hodgkin que afecta a los linfocitos T y se caracteriza por el crecimiento anormal de células cancerosas que suele manifestarse sistémicamente, en la piel y, como en este caso, en implantes mamarios.

Según el último informe de 2024 de la AEMPS, en las investigaciones actuales no se ha podido establecer una prueba científica sobre la relación del LACG con los implantes mamarios, ni tampoco se determinó la causa y el mecanismo para el desarrollo de este tipo de linfoma.

Aunque sí se postula que esté asociado a los implantes, tiene un origen multifactorial relacionado con 3 factores, como:

Tipo de implantes

Base genética

Contaminación

En sí, la aparición de este trastorno parece tener mayor relación con los implantes texturizados, de poliuretano y en solo 12 casos se desconoce el tipo de cubierta.

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Fiebre inexplicable, sudores nocturnos e intensos, pérdida de peso, cansancio extremo, fatiga y pérdida del apetito

Acumulación de líquido en el seno después del implante

Masas en las axilas o en el seno

Dolor, endurecimiento o asimetría notoria en los senos

Erupciones, llagas, manchas rojas y picazçon en la piel superior del cuerpo

Recomendaciones de las autoridades de salud: ¿Qué se debe hacer?

Debemos de ser claros, no existe forma segura de evitarlo, pero al ser los implantes la relación o causa, es mejor optar por protesis lisos en lugar de texturizados.

Asimismo, podemos mantener un estilo de vida sano y alejado del alcohol.

En cuanto a su tratamiento, se requiere un enfoque multidisciplinario dependiendo de su localización, puede ser extirpado o con quimioterapia.