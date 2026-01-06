Desarrollan vacunas terapéuticas contra el cáncer de mama que eliminarían por completo la enfermedad

Vacunas creadas por un equipo científico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han demostrado que son capaces de curar el cáncer de mama e inhibir otros tipos de esa enfermedad en ejemplares de laboratorio, mediante la activación del sistema inmune.

Estas vacunas también revelaron que son capaces de eliminar la metástasis que producen y que en humanos, representan la principal causa de fallecimiento.

Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama: La detección temprana puede salvar vidas

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son las ventajas de las vacunas contra el cáncer de mama?

Las vacunas, denominadas Bibliotecas de Epítopos Variables (BEVS), han demostrados que adquieren una "memoria inmunológica" que impide que las personas vuelvan a presentar la enfermedad, aunque se les implanten células cancerosas por segunda ocasión.

Además, las vacunas podrían funcionar para cualquiera de los 220 tipos de cáncer y su costo sería más bajo a comparación de los tratamientos que aplican actualmente en pacientes, por ejemplo la quimioterapia o radioterapia, así como la inmunoterapia basada en anticuerpos monoclonales, informó Karen Manucharyan, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB).

¿Cómo está compuesta la vacuna contra el cáncer de mama?

La vacuna está generada con miles de versiones mutadas de un antígeno silvestre relacionado a cáncer, que permite atacar a las células cancerosas, activar el sistema inmune e inducir "memoria inmunológica". No importa si pasan uno o diez años, las defensas estarán listas para atacar.

Cáncer de mama va en aumento

Allan Noé Domínguez Romero, académico de la Facultad de Química (FQ) señaló que el cáncer de mama es una de las principales enfermedades que aquejan a mujeres, y en algunos países, los casos van en aumento. En México, es la primera causa de muerte en mujeres, pues tiene una tasa proyectada de 9.9 por cada 100 mil. Simplemente en 2022 se registraron 7 mil 888 defunciones.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.