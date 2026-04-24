Netanyahu revela diagnóstico de cáncer en medio de tensiones con Irán

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, declaró el viernes que recibió un tratamiento exitoso para cáncer de próstata en etapa temprana, sin especificar cuándo tuvo lugar dicho procedimiento.

En un comunicado publicado en redes sociales, coincidiendo con la publicación de su informe médico anual, Netanyahu, de 76 años, afirmó que se le detectó un tumor maligno en etapa temprana durante un chequeo de rutina. Añadió que un “tratamiento dirigido” eliminó “el problema” sin dejar rastro.

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Estado de salud de Netanyahu

Según el informe médico, que por lo demás indicaba que el primer ministro gozaba de buena salud, Netanyahu fue tratado con radioterapia para un cáncer de próstata en etapa temprana. Ni el informe médico ni Netanyahu especificaron la fecha del tratamiento.

El primer ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo en Israel declaró que había retrasado la publicación del informe médico dos meses para evitar que Irán difundiera “propaganda falsa contra Israel”. En marzo, durante los enfrentamientos con Irán, circularon rumores en redes sociales y en los medios estatales iraníes sobre la supuesta muerte de Netanyahu. El líder israelí grabó un video en marzo en el que aparecía visitando una cafetería en Jerusalén para desmentir estas afirmaciones.

Netanyahu se sometió a una cirugía de próstata en 2024 tras ser diagnosticado con una infección del tracto urinario derivada de una hiperplasia prostática benigna. En 2023, le implantaron un marcapasos. Las elecciones en Israel están previstas para octubre.

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