4 de febrero, Día Mundial del Cáncer, una de las enfermedades que más muertes provocan
Esta fecha tiene como objetivo crear conciencia y promover la prevención y reformar la lucha contra esta enfermedad.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que en 2023 se registraron 91 mil 562 defunciones por tumores malignos en México, el 52.4% se registró en mujeres y 47.6 en hombres.
Los principales cánceres que afectan a la población en México son:
- Mama
- Próstata
- Cervicouterino
- Pulmón
- Colorectal y gástrico