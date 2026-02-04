inklusion.png Sitio accesible
4 de febrero, Día Mundial del Cáncer, una de las enfermedades que más muertes provocan

Esta fecha tiene como objetivo crear conciencia y promover la prevención y reformar la lucha contra esta enfermedad.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que en 2023 se registraron 91 mil 562 defunciones por tumores malignos en México, el 52.4% se registró en mujeres y 47.6 en hombres.

Los principales cánceres que afectan a la población en México son:

  • Mama
  • Próstata
  • Cervicouterino
  • Pulmón
  • Colorectal y gástrico
