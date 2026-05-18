Los recientes casos de Hantavirus Andes han provocado una alerta mundial, pues hasta hace poco se terminó la pandemia de COVID-19, la cual dejó miles de muertos, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya hizo una evaluación de los riesgos y destacó algunos puntos.

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¿Cuáles son los puntos destacados de la OMS?

A comparación del COVID-19 , el riesgo para la salud pública por Hantavirus es bajo, aunque es cierto que tiene una mayor tasa de letalidad

, el riesgo para la salud pública por es bajo, aunque es cierto que tiene una mayor tasa de letalidad El riesgo para la salud de los pasajeros y tripulación que estaban a bordo del crucero es moderado, ya que debido a que estuvieron expuestas antes de la implementación de las medidas de control todavía pueden desarrollar la enfermedad por el periodo de incubación

es moderado, ya que debido a que estuvieron expuestas antes de la implementación de las medidas de control todavía pueden por el periodo de incubación Se espera que el riesgo de transmisión posterior se reduzca tras el desembarco y las medidas de control

¿Hantavirus puede llegar a ser una pandemia?

Andrea Vicari, jefe de Amenazas Infecciosas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que el Hantavirus no es el inicio de una nueva pandemia por el bajo índice de transmisión, pero sí es necesario aplicar medidas de salud para evitar que aumenten los contagios.

Acuerdo de la OMS sobre pandemias

En mayo de 2025, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó el Acuerdo de la OMS sobre Pandemias, un momento histórico enfocado en la prevención y respuesta frente a enfermedades con consecuencias severas y trascendentales.

Y es que el COVID-19 evidenció las deficiencias en la capacidad a escala mundial ante una emergencia sanitaria, por lo que la OMS creó un instrumento internacional jurídicamente para fortalecer la colaboración en materia de prevención y respuesta frente a pandemia.

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