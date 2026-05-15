La propuesta internacional, respaldada por especialistas y publicada en la revista The Lancet, propuso cambiar el nombre del Síndrome de Ovario Poliquístico a Síndrome Ovárico Metabólico Poliendocrino (SOMP).

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Según Hospitales Puerta Hierro, esto se debe al problema con el nombre anterior, cuyo término era impreciso y confuso, ya que muchas mujeres con este diagnóstico no tienen quistes en los ovarios —pequeños bultos que se ven el ultrasonido como folículos inmaduros que no completaron la ovulación— y otras que sí la tienen no padecen del síndrome.

Síndrome de Ovario Poliquístico El SOP volvió a colocarse en conversación internacional tras la propuesta de actualizar su nombre a Síndrome Ovárico Metabólico Poliendocrino. (Hospitales Puerta de Hierro)

El anterior nombre hacía creer que era un problema reproductivo de los ovarios, pero el SOMP explica mejor que se trata de una condición integral que afecta tres áreas:

Poliedocrino: Múltiples alteraciones de las hormonas como el exceso de andrógenos

Múltiples alteraciones de las hormonas como el exceso de andrógenos Metabólico: Se relaciona con el procesamiento de la azúcar y la grasa

Se relaciona con el procesamiento de la azúcar y la grasa Ovárico: Impacta el ciclo menstrual y la fertilidad

¿Cómo afecta el Síndrome Ovárico Metabólico Poliendocrino?

Este padecimiento, según la UNAM, afecta entre el 10% y el 13% de las mujeres en edad reproductiva a nivel mundial, pero se estima que el 70% no están diagnosticadas.

Sus síntomas y complicaciones son más comunes de lo que crees, pues genera:

Menstruaciones irregulares, imprevisibles, muy abundantes o ausencia total del periodo

Dificultad para lograr un embarazo o infertilidad

Acné persistente y piel excesivamente grasa

Crecimiento de vello grueso y no deseado en la cada, pecho o espalda

Caída o adelgazamiento del cabello

Aumento de peso en abdomen y dificultad para perder grasa corporal

Además de los síntomas, de no tratar a tiempo el padecimiento puede generar:

Resistencia a la insulina y alta predisposición a Diabetes Tipo 2

Riesgo de hipertensión, colesterol y enfermedades cardiovasculares

A largo plazo, la falta de periodos regulares puede aumentar el riesgo de hiperplasia endometrial —crecimiento excesivo del revestimiento interno del útero— o (en casos más graves) cáncer endometrio.

Estas afectaciones no son solo físicas, pues debido al desbalance hormonal y los síntomas estéticos, provoca:

Ansiedad

Depresión

Problemas de imagen corporal

Diagnóstico y tratamientos actuales del Síndrome Ovárico Metabólico Poliendocrino

El diagnóstico sigue prácticamente igual, pues el nombre no cambia la forma de evaluarlo; por ahora se confirma la condición con al menos 2 de 3 criterios:

Acné, vello excesivo, niveles altos de testosterona en la sangre

Ciclos menstruales irregulares o ausentes

Aspecto de los ovarios poliquísticos mediante un ultrasonido o ecografía

Los tratamientos disponibles sólo lo controlan, y son:

Actividad física para mejorar la sensibilidad a la insulina

Anticonceptivos orales combinados para regular la regla, bajar acné y vello