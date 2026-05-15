La Organización Mundial de la Salud (OMS) volvió a poner en el ojo del huracán a la administración del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues recientemente dio a conocer que las víctimas reales por la pandemia de COVID-19 triplica las defunciones registradas en un inicio a nivel mundial tras un nuevo análisis.

Fue a través de un reporte emitido por la misma OMS, que se dio a conocer que las víctimas reales a nivel mundial por la pandemia de COVID-19 fue de 22.1 millones de personas, lo cual supera hasta en tres veces el número anunciado a finales del pasado 2023.

Hasta antes del reporte dado a conocer en el reporte de la OMS 2026, se tenía el conocimiento de que las víctimas mortales por la pandemia no superaban los 15 millones de decesos a nivel mundial.

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¿Cuántas víctimas de COVID-19 reportó inicialmente México?

Trasladando esas cifras reportadas por la OMS a nivel nacional en México, se podría confirmar lo que durante años el gobierno de nuestro país negó; el exceso de muertes derivado de la pésima estrategia para contener el brote de COVID-19 durante la administración de López Obrador.

Y es que de acuerdo con las cifras oficiales dadas a conocer por el mismo Gobierno de México en su momento, nuestro país solamente registró 334 mil 336 defunciones por esta enfermedad, esto a pesar de que la misma OMS señaló a la República Mexicana como uno de los territorios a nivel mundial en donde más defunciones por COVID se registraron entre 2020 y 2023.

Estas cifras toman aún más relevancia al corroborar los datos registrados por órganos en México tras el fin de la pandemia. Pues a pesar de que el Gobierno Federal reveló las cifras ya descritas, el INEGI reportó entre 2021 y 2023 un incremento anormal de muertes por arriba de las 300 mil personas, lo cual se le podría achacar al tema de la enfermedad.

¿Cuáles son las estimaciones de muertes reales por COVID en México?

De acuerdo con datos de la misma OMS y organismos de salud a nivel internacional, a pesar de que el Gobierno de AMLO sólo reportó 334 mil muertes por COVID-19, existen indicios de que las víctimas podrían superar la barrera de los 800 mil.

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