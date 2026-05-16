Si vives con mucho estrés, te tenemos la solución que no incluye medicarte y está respaldada por la ciencia. Es sabido que el caos enferma, estudios como el de la Universidad de California confirman que vivir en espacios saturados eleva drásticamente el cortisol, la hormona del estrés.

Esto le provoca al cuerpo humano fatiga crónica y afecta especialmente a las mujeres.

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Según la técnica japonesa, el poder del concepto “Ma” o también conocido como el vacío intencional, no se trata de tirar todo, sino de crear un “espacio negativo” para tener pausas visuales.

Al dejar estas áreas despejadas de manera intencional, se evita la sobreestimulación sensorial y le da un descanso profundo al cerebro.

Este minimalismo realista, también conocido como enfoque KonMari, busca conservar sólo lo que aporta utilidad o alegría pero sin estándares irreales, pues incluso Marie Kondo abandonó la perfección estética tras la maternidad. Por ello, el objetivo aquí es la funcionalidad, no un hogar de museo.

De acuerdo con la integración del “Ikagai”, tu casa debe reflejar tu propósito de vida, por lo que rodearte de cosas y espacios que fomenten actividades que amas, actúa como un escudo protector para tu salud mental y la resiliencia emocional.

¿Qué hacer diariamente para mantener mi bienestar emocional?

Dedicar sólo unos minutos diarios a recoger sin presión

Limitar los ruidos y las pantallas para crear espacios de silencio

Priorizar la luz natural, plantas, madera y colores neutros para calmar la mente

Usar muebles prácticos que permitan adaptar la habilidad según se necesite, pero priorizando la comodidad