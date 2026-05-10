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La razón por la que el olor de mamá es tan importante para los bebés

Científicos descubrieron que el olor de la madre es indispensable para el desarrollo del bebé en las primeras semanas de vida.

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Escrito por: Tania Itzel Vargas
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