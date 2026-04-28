Este virus provoca enfermedades en vías respiratorias que podría ponerte en riego a ti y a tu bebé.

Este virus provoca enfermedades en vías respiratorias que podría ponerte en riego a ti y a tu bebé. | skynesher/Getty Images

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus sincitial respiratorio, conocido por sus siglas VSR, VRS y RSV, es extremadamente contagioso, se transmite por el aire y causa infecciones en las vías respiratorias, tales como nariz, garganta y pulmones.

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Es la principal causa de bronquitis y neumonía en bebés e infantes muy pequeños y puede provocar síntomas graves en adultos mayores, siendo muy común durante la temporada invernal y pudiéndose confundir con un resfriado común.

Durante la Conferencia del Pueblo, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que la Semana Nacional de Vacunación ya está en marcha en todo el país, y este esfuerzo se extenderá durante todo mayo para seguir fortaleciendo la protección de la población. 💉🩺



Vacunarse… pic.twitter.com/mVvTKf9qZw — SALUD México (@SSalud_mx) April 28, 2026

¿Cómo ataca el virus sincitial a las embarazadas y sus bebés?

Cuando el cuerpo de la mamá está en estado de gestación, el sistema inmunológico, conocidos como los guardias de la salud del cuerpo, bajan la guardia para no atacar al bebé.

Esto deja vulnerable a la mamá ante vastos virus, como el sincitial, el verdadero villano que pone en peligro tu salud y la de tu bebé.

Según la biblioteca de la NLM, en términos prácticos, afecta a la mamá con molestias que van desde una simple tos hasta una respiración complicada. En casos graves algunas deben de ser internadas con máquinas para poder inhalar y exhalar correctamente.

Asimismo, en el bebé sucede algo más complicado, pues aunque el virus no logra “tocarlo”, si la madre no puede respirar correctamente, le llega menos oxígeno al feto.

Esto genera escenarios sumamente complicados, porque el cuerpo de la mamá podría por terminar de “expulsar” al bebé antes de tiempo para que ella pueda recuperarse.

Esto pone al bebé en desventaja, puesto que sus pulmones pequeños y débiles no terminan su desarrollo dentro del vientre.

¿Cuál es el escudo protector que salvará tu vida y la del bebé del virus sincitial?

Una vez que el virus entra, ya no hay una medicina mágica que lo elimine rápido, por lo que los doctores solo se enfocan en aliviar los síntomas mientras el sistema inmune lo combate.

Por ello la solución ideal es la vacunación materna, que al recibirla durante el embarazo, se fabricarán “mini escudos invisibles” que se los pasará a su bebé por el cordón umbilical.

Así, cuando el bebé nace ya trae su propia armadura para defenderse del virus sincitial durante sus primeros meses de vida.

Para más información sobre la vacunación, te invitamos a leer la siguiente nota en Azteca Noticias.