México en riesgo sanitario; repunte de contagios podría quitarle estatus de país libre de sarampión

México se encuentra en riesgo de perder el estatus de país libre de sarampión , una certificación otorgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ha mantenido durante los últimos 10 años.

El aumento sostenido de contagios, las muertes confirmadas y la baja cobertura de vacunación han encendido las alertas sanitarias a nivel nacional, en un escenario similar al que recientemente enfrentó España, país que ya perdió esta distinción.

Entre 2025 y 2026, en México se han registrado más de siete mil casos de sarampión y al menos 26 muertes asociadas a la enfermedad, cifras que contrastan con los criterios exigidos por la OMS para considerar a una nación libre de transmisión endémica del virus.

¿Qué significa ser un país libre de sarampión?

El estatus de país libre de sarampión no implica la erradicación total del virus, sino la ausencia de transmisión sostenida dentro del territorio por al menos 12 meses, además de contar con sistemas de vigilancia epidemiológica sólidos y coberturas de vacunación superiores al 95% en la población infantil.

Cuando estos indicadores no se cumplen, la OMS puede retirar la certificación, como ocurrió recientemente con España tras el incremento de casos en 2024 y 2025. México ahora enfrenta un escenario similar debido al aumento de brotes regionales.

Baja cobertura de vacunación, el principal riesgo para México

Uno de los factores clave que pone en riesgo a México es la baja cobertura de vacunación. Actualmente, la aplicación de la vacuna contra el sarampión alcanza apenas el 84%, cuando lo recomendado es al menos 95% para evitar brotes.

Refuerzan vacunación contra el sarampión en México

El esquema contempla dos dosis obligatorias en la infancia: la primera al año de edad y la segunda seis meses después, además de refuerzos para adolescentes y adultos hasta los 49 años.

La falta de vacunas y las interrupciones en las campañas de inmunización han dejado a millones de personas vulnerables, aunado a la tendencia de las personas que evitan este tipo de acciones.

Estados con más contagios y muertes por sarampión

Los contagios se concentran principalmente en Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Michoacán, Sinaloa y Guerrero. En Michoacán se confirmó recientemente la primera muerte por sarampión en 2026, correspondiente a una persona de 64 años, lo que colocó a la entidad como el cuarto estado con más casos a nivel nacional.

El virus del sarampión es altamente contagioso: una persona infectada puede transmitirlo hasta a 16 personas más y permanece activo en el ambiente hasta dos horas, lo que facilita su propagación en espacios cerrados y de alta afluencia.

Refuerzan vacunación para frenar el brote

Ante el riesgo de perder el estatus sanitario, autoridades federales y estatales han intensificado la llamada vacunación extramuros, con brigadas en escuelas, guarderías, terminales de autobuses y, próximamente, estaciones del Metro en la Ciudad de México (CDMX).

Especialistas advierten que, si México no logra elevar de forma sostenida su cobertura de vacunación y contener los brotes activos, la OMS podría retirar la certificación, lo que implicaría un retroceso sanitario y un mayor riesgo de brotes graves en la población.

