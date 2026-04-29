En México y gran parte del mundo se liberó una epidemia silenciosa de hígado graso vinculada al actual estilo de vida, de acuerdo con cifras gubernamentales entre un 20 a 30% de la población global. SciELO México puntualizó que la mayoría de los pacientes se encuentran en un rango asintomático, hasta en un 50% de los casos.

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Ahora la comunidad médica se refiere a este padecimiento como Enfermedad Hepática Esteatósica Asociada a Disfunción Metabólica (MASLD), y el problema es que “no duele al principio”, pero el cuerpo sí manda señales.

¿Cuáles son las señales silenciosas de que tienes hígado graso?

En la piel: Se oscurece el cuello, surge picazón sin ronchas y “arañitas” vasculares, esto debido a la acantosis nigricans, sales biliares y descontrol de estrógenos

Se oscurece el cuello, surge picazón sin ronchas y vasculares, esto debido a la En la mente: Sientes cansancio extremo que no se quita ni durmiendo y padeces de “neblina mental” o falta de concentración, debido a que el hígado no filtra toxinas

Sientes cansancio extremo que no se quita ni durmiendo y padeces de o falta de concentración, En el abdomen: Existe una molestia en el costado derecho por la inflamación del órgano o distensiones e inflamación

Existe una molestia en el costado derecho por la inflamación del órgano o distensiones e inflamación En los filtros: La orina sale oscura, los ojos se ponen amarillos y esto ya indica una etapa avanzada que requiere hospitalización por urgencia médica

¿Cómo afecta la grasa hepática a tu salud?

El hígado graso no solo afecta a este órgano, genera un multifallo en tu cuerpo que pone en riesgo tu corazón, puesto que los infartos son la principal causa de muerte en personas con este padecimiento. Esto debido a que altera como procesamos el colesterol y los triglicéridos.

Asimismo, acelera la diabetes tipo 2, porque la resistencia a la insulina genera un círculo vicioso si no se frena a tiempo.

Aunado a esto, existe un impacto hormonal y metabólico, debido a que éstas absorben nutrientes, provocando un “efecto dominó” en el cuerpo.