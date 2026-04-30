Los casos del virus coxsackie, mejor conocido como “Mano Pie Boca” siguen incrementándose en Chihuahua, principalmente en Parral, por lo que la Secretaría de Educación y Deporte enviará a casa a los sospechosos y desde ahí tomarán clases a distancia para evitar una propagación.

De acuerdo con medios locales, el subsecretario Lorenzo Arturo Parga, explicó que los niños positivos y quienes estuvieron con ellos (sospechosos) deben seguir con las clases, pero a distancia, por lo menos durante los siguientes tres días.

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¿Cuántos casos del virus Coxsackie hay en Chihuahua?

El virus Coxsackie ha despertado un temor entre padres de familia, pues se propaga entre escuelas y guarderías rápidamente. En la entidad se reportan al menos 48 casos, de los cuales 16 están en la región de Parral.

Enviar los niños a casa, según Lorenzo Arturo Parga, es una estrategia del protocolo emergente para actuar ante los indicios del virus y disminuyan los casos en las áreas en donde conviven sobre todo los niños.

¿Cuáles son los síntomas del virus Coxsackie?

Los síntomas del virus Coxsackie son los siguientes: Salpullido rojo en las manos y pies que puede convertirse en ampollas. Llagas en la boca, fiebre, dolor de garganta. Malestar general. Falta de apetito.

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