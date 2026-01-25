Mexicanos recibirán la vacuna contra el sarampión por adelantado, ahora se aplicará la “dosis cero”

El sarampión ya se encuentra en los 32 estados de México y el brote, que comenzó el año pasado está fuera de control, ante la escasa vacunación contra esta enfermedad que se registró en los últimos años. Los niños no han sido los únicos afectados, sino también los jóvenes y adultos al estar en contacto con algún contagio.

Para detener el brote de sarampión, la Secretaría de Salud Federal (Ssa) señaló que se tomará la medida extraordinaria de la "dosis cero", es decir que se adelantará la vacunación para tener mayor protección en medio de la ola de contagios.

Aumentan casos de sarampión en México en inicios de este 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué sector de la población registra más contagios de sarampión?

El grupo de edad con más casos de sarampión es el de 1 a 4 años, con mil 103 casos, seguido del grupo de 5 a 9 años (839 casos) y de 25 a 29 años (795 casos). Chihuahua y Jalisco acumulan la mayoría, de acuerdo con el último balance de la Ssa.

¿Qué es la "dosis cero" y a quiénes se la pondrán?

La "dosis cero" es una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión, rubeola y parotiditis (SRP), que se podrá aplicar a partir de los 6 meses y hasta los 11 meses, debido a que México atraviesa por un brote.

En conferencia de prensa, el secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que el sarampión es uno de los virus más contagiosos que existen, pues un solo enfermo es capaz de propagar el virus a 15 o 16 personas.

¿Qué pasa con el esquema de vacunación?

La Asociación Mexicana de Vacunología señala que la "dosis cero" es una medida clave para reforzar la protección en escenarios de alta transmisión y no sustituye el esquema regular de vacunación . Es decir, después de recibirla deberán continuar con las dosis normales de la siguiente manera:

Dosis cero: de los 6 a los 11 meses

1 dosis: 12 meses

2 dosis: 18 meses

La dosis cero contra el sarampión se aplicará entre los primeros 6 y los 11 meses de edad para darles mayor protección frente al virus.|Asociación Mexicana de Vacunología

¿Qué personas son prioritarias en la vacunación contra el sarampión?

Los grupos prioritarios para recibir la vacuna contra el sarampión incluyen a niñas y niños de 12 y 18 meses, población rezagada de entre 2 y 9 años, personal de salud, personal educativo y jornaleros agrícolas, quienes por su movilidad presentan mayor riesgo de contagio, de acuerdo con las autoridades federales de salud.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.