Vacuna gratuita contra el sarampión en CDMX; lista de sedes y horarios de atención

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX) reforzó el llamado a la población para acudir a vacunarse contra el sarampión , una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse de manera segura y eficaz mediante la inmunización.

La dependencia capitalina recordó que la vacuna contra el sarampión es gratuita y forma parte del esquema nacional de vacunación. Además, destacó que cada dosis aplicada contribuye directamente a cortar las cadenas de transmisión y a evitar la aparición de brotes, especialmente en comunidades con menor cobertura de vacunación.

🦠 Mantener a raya enfermedades prevenibles es una responsabilidad compartida. Contar con la protección contra el sarampión ayuda a disminuir brotes y a resguardar a quienes requieren mayor cuidado. 🛡️✨



📍 Asistir a los puntos de atención médica disponibles es una acción simple… pic.twitter.com/UNNhCFcvDf — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) January 26, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde vacunarse contra el sarampión en la CDMX?

Las personas que viven en la Ciudad de México (CDMX) pueden acudir al centro de salud más cercano a su domicilio para recibir la vacuna contra el sarampión.

A continuación te presentamos los principales lugares por alcaldías.

Álvaro Obregón

Dr. Manuel Escontría: Frontera 15 s/n, Col. San Ángel.

Frontera 15 s/n, Col. San Ángel. Dr. Ignacio Morones Prieto: Plaza Hidalgo s/n, Col. San Bartolo Ameyalco.

Plaza Hidalgo s/n, Col. San Bartolo Ameyalco. Minas de Cristo: Prolongación Río Becerra s/n, Col. Minas Cristo Rey.

Prolongación Río Becerra s/n, Col. Minas Cristo Rey. Ampliación Presidentes: John F. Kennedy y Presidente Jefferson s/n.

Azcapotzalco

Dr. Galo Soberón y Parra: Calz. Camarones 485, Col. Sindicato Mexicano de Electricistas.

Calz. Camarones 485, Col. Sindicato Mexicano de Electricistas. Dr. Manuel Martínez Báez: Av. El Rosario 34, Col. San Martín Xochinahuac.

Av. El Rosario 34, Col. San Martín Xochinahuac. Tezozómoc: Av. Rafael Buelna esq. Amuzgos s/n.

Benito Juárez

Portales: Av. San Simón No. 94, Col. San Simón Ticumac.

Av. San Simón No. 94, Col. San Simón Ticumac. Mixcoac: Rembrandt No. 32, Col. Mixcoac.

Coyoacán

Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez: Calle San Gabriel No. 517, Col. Pedregal de Santa Úrsula Coapa.

Calle San Gabriel No. 517, Col. Pedregal de Santa Úrsula Coapa. Dra. Margarita Chorné Salazar: Av. División del Norte No. 2986, Col. Atlántida.

Cuajimalpa

Cuajimalpa: Cerrada Juárez S/N, Col. Cuajimalpa.

Cerrada Juárez S/N, Col. Cuajimalpa. La Navidad: Calle 25 de diciembre S/N, Col. La Navidad.

Cuauhtémoc

Dr. José María Rodríguez: Calzada San Antonio Abad No. 350, Col. Asturias.

Calzada San Antonio Abad No. 350, Col. Asturias. Dr. Horacio Castañeda: Dr. Lucio No. 220, Col. Doctores.

Dr. Lucio No. 220, Col. Doctores. Dr. Domingo Orvañanos: Comonfort No. 34, Col. Morelos.

Gustavo A. Madero

Narciso Bassols: Av. 604-A entre Calle 669 y Agrupamiento I.

Av. 604-A entre Calle 669 y Agrupamiento I. Valle Madero: Calle Edo. de México casi esq. Tecnológico.

Iztacalco

Dr. José Zozaya: Corregidora No. 135 esq. Plutarco Elías Calles, Col. Santa Anita.

Corregidora No. 135 esq. Plutarco Elías Calles, Col. Santa Anita. Dr. Luis Mazzotti Tellini: Calle 4 s/n entre Av. 8 y Av. 10, Col. Puebla.

Calle 4 s/n entre Av. 8 y Av. 10, Col. Puebla. T-III Manuel Pesqueira: Av. Sur 16 esq. Oriente 245, Col. Agricola Oriental.

Iztapalapa

Central de Abasto: Calle Frutas y Legumbres S/N, Col. Central de Abasto.

Calle Frutas y Legumbres S/N, Col. Central de Abasto. Santa Cruz Meyehualco: Calle 55 entre Av. 5 y 6.

Refuerzan vacunación contra el sarampión en México

Magdalena Contreras

Dr. Ángel de la Garza Brito: Av. San Jerónimo s/n esq. Nogal, Col. Pueblo Nuevo Bajo.

Av. San Jerónimo s/n esq. Nogal, Col. Pueblo Nuevo Bajo. T-II San Bartolo Ameyalco: (Nota: Revisar cercanía con Álvaro Obregón) Camino Real a Colima s/n.

(Nota: Revisar cercanía con Álvaro Obregón) Camino Real a Colima s/n. T-I Oasis: Calle Corregidora s/n, Col. Oasis.

Miguel Hidalgo

Dr. Diego Vertiz: Av. México Tacuba s/n esq. Mar de Kara, Col. Popotla.

Av. México Tacuba s/n esq. Mar de Kara, Col. Popotla. Dr. Manuel Cárdenas de la Vega: Calle Santander esq. Lago Garda, Col. Dos Lagos.

Calle Santander esq. Lago Garda, Col. Dos Lagos. Dr. Galo Soberón y Parra: (Límite con Azcapotzalco) Calz. Camarones 485.

Milpa Alta

Dr. Gastón Melo: Av. Gastón Melo s/n, Pueblo San Antonio Tecómitl.

Av. Gastón Melo s/n, Pueblo San Antonio Tecómitl. T-II Santa Ana Tlacotenco: Av. José Ma. Morelos y Pavón esq. Ignacio Zaragoza.

Av. José Ma. Morelos y Pavón esq. Ignacio Zaragoza. T-II San Salvador Cuauhtenco: Calle Chapultepec s/n.

Tláhuac

San Francisco Tlaltenco: Andrés Quintana Roo y Gral. Carlos A. Vidal.

Andrés Quintana Roo y Gral. Carlos A. Vidal. Miguel Hidalgo: Fidelio S/N esq. Deodato, Col. Miguel Hidalgo.

Tlalpan

Dr. José Castro Villagrana: Coapa s/n esq. Viaducto Tlalpan, Col. Torriello Guerra.

Coapa s/n esq. Viaducto Tlalpan, Col. Torriello Guerra. Cultura Maya: Izamal entre Akil y Tekit s/n, Col. Cultura Maya.

Izamal entre Akil y Tekit s/n, Col. Cultura Maya. T-II San Andrés Totoltepec: Av. Real de Castilla s/n, Pueblo de San Andrés Totoltepec.

Venustiano Carranza

Romero Rubio: Manchuria 8 esq. Transval, Col. Aquiles Serdán.

Manchuria 8 esq. Transval, Col. Aquiles Serdán. Arenal 4a Sección: Xocoyote Xaltocan y Xanicho.

Xochimilco

Tulyehualco: Av. Tláhuac S/N esq. Ameca, Col. San Sebastián Tulyehualco.

Av. Tláhuac S/N esq. Ameca, Col. San Sebastián Tulyehualco. San Gregorio Atlapulco: Gustavo Díaz Ordaz entre Emiliano Zapata y Av. Chapultepec.

SSa confirma primera muerte por sarampión en 2026; casos y el estado con más contagiados Los casos de sarampión siguen aumentando en México y ya se registró el primer fallecimiento de 2026, ¿cómo prevenir el contagio de esta enfermedad? 25 enero, 2026

Para facilitar la ubicación de los centros de salud, la Secretaría de Salud capitalina cuenta con un directorio oficial que permite consultar todas las unidades disponibles en la ciudad.

Las autoridades reiteraron que no es necesario contar con seguridad social para acceder a la vacuna, ya que se trata de un servicio público gratuito.

Horarios y días de atención para vacunarse en CDMX

La página indica que la mayoría de estos centros operan de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 y muchos también abren sábados, domingos y días festivos (generalmente de 8:00 a 16:00 o 20:00).

Es importante revisar y preguntar en el centro más cercano a tu ubicación para confirmar horarios específicos y disponibilidad de dosis.

Expertos responden si puedo enfermarme de sarampión si he recibido todas las vacunas México atraviesa una situación sanitaria delicada debido a la propagación del sarampión, una enfermedad que actualmente registra casos confirmados en las 32 entidades. 20 enero, 2026

Línea 079

A nivel federal, la Secretaría de Salud pone a disposición de la ciudadanía la Línea 079, un servicio telefónico gratuito del Gobierno de México que opera las 24 horas del día.

Para utilizar el servicio, basta con marcar 079 desde cualquier teléfono y presionar la tecla 7 para ser atendido por un agente, quien proporcionará la información necesaria según la ubicación del solicitante.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.