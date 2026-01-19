COVID-19 o sarampión, la enfermedad que es más contagiosa

México pasa por un brote de sarampión , así como de COVID-19 a consecuencia de las bajas temperaturas, lo que lleva a que los habitantes se pregunten qué enfermedad es más contagiosa y cuáles son los síntomas.

Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, director general de Atención a la Salud (DGAS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que durante la temporada invernal se han registrado varios casos de sarampión y se prevé que continúe en aumento.

¿Qué es más contagioso, el COVID-19 o el sarampión?

Al ser cuestionado, el especialista destacó que el sarampión es la enfermedad más contagiosa que hay y supera al COVID-19. Y es que una persona enferma de sarampión puede contagiar a nueve, mientras que la que tiene COVID-19 contagia a tres.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión y cuándo aparecen las manchas?

El sarampión se caracteriza por el salpullido con manchas rojas grandes y planas, las cuales aparecen de 10 a 14 días después de la exposición al virus. Los síntomas son:

Fiebre

Tos seca

Goteo de nariz

Dolor de Garganta

Ojos inflamados

Manchas blancas diminutas con centro blanco azulado

Fondo rojo dentro de la boja

Fondo rojo en la cara interna de las mejillas



¿Qué personas tienen inmunidad frente al sarampión?

De acuerdo con la investigadora de la Escuela Suprior de Medicina (ESM) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Jazmín García Machorro, las personas nacidas en las décadas de los 70 y 80 desarrollaron inmunidad, ya sea por la vacunación o exposición al virus y se ha observado que en algunos casos es duradera.

