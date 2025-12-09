Clinomanía, el trastorno que mucha gente tiene y no sabe porque lo ve normal
Si la cama es tu refugio, podría ser una señal de alerta; te contamos qué es la clinomanía, sus causas emocionales y la importancia de detectarla a tiempo.
En medio del aumento de casos relacionados con ansiedad y estrés prolongado, especialistas en salud mental advierten sobre la clinomanía , un trastorno poco conocido que puede pasar desapercibido porque suele confundirse con simple cansancio o falta de motivación.
Aunque muchas personas lo consideran un hábito cotidiano, permanecer largas horas en la cama sin causa física podría ser una señal de alerta.
¿Qué es la clinomanía y por qué no se reconoce a tiempo?
La clinomanía —también llamada clinofilia— se caracteriza por la necesidad constante de permanecer acostado , aun cuando no existe una causa física o médica que lo justifique.
A diferencia de un simple cansancio o un descanso prolongado, este comportamiento se vuelve persistente, interfiere con la rutina diaria y en ocasiones se acompaña de sentimientos de culpa, irritabilidad o desmotivación.
De acuerdo con especialistas en salud mental, este patrón suele pasar desapercibido porque culturalmente se asocia con “pereza” o “flojera”, lo que genera estigma y dificulta que la persona busque ayuda.
Causas frecuentes: del estrés a la ansiedad social
Este trastorno puede tener diferentes detonantes emocionales, entre los más comunes:
Vivir bajo presión constante, con exceso de responsabilidades o autoexigencia, puede empujar a la mente a buscar un “refugio seguro”. La cama se convierte en ese espacio donde la persona siente un alivio momentáneo.
Quienes experimentan incomodidad o temor ante eventos sociales pueden optar por evitar cualquier actividad. Permanecer acostados puede sentirse como una solución inmediata para evadir situaciones que les generan angustia.
- Otros trastornos mentales
Condiciones como episodios depresivos, bipolaridad o deterioro cognitivo también pueden estar relacionadas con la clinofilia. Por eso es importante diferenciar entre un síntoma aislado y un cuadro más complejo.
Síntomas que podrían alertarte
Aunque no reemplazan una evaluación profesional, estos comportamientos suelen repetirse en personas con clinomanía:
- Aislamiento y disminución de actividades sociales
- Cambios bruscos de humor
- Sensación de no tener fuerza para levantarse
- Preocupación excesiva por el espacio de la cama o el dormitorio
- Sentimiento de culpa por no cumplir con actividades cotidianas
- Afectación laboral o escolar por ausentismo o baja productividad
¿Qué hacer si sospechas que tienes clinomanía?
Los especialistas recomiendan buscar apoyo psicológico, ya que un profesional puede ayudar a identificar el origen del comportamiento y trabajar en estrategias para recuperar la energía, la rutina y el bienestar emocional .
También es útil incorporar hábitos como horarios de sueño regulares, exposición a la luz natural y pequeñas metas diarias para retomar actividad.
Detectarla a tiempo puede prevenir que evolucione hacia problemas más serios y, sobre todo, ayuda a comprender que no se trata de “flojo”, sino de alguien que necesita apoyo.
