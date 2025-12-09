inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Registro de líneas telefónicas móviles; todo lo que se sabe, cuándo será obligatorio y costo que tendrá

Clinomanía, el trastorno que mucha gente tiene y no sabe porque lo ve normal

Si la cama es tu refugio, podría ser una señal de alerta; te contamos qué es la clinomanía, sus causas emocionales y la importancia de detectarla a tiempo.

clinomanía
Así puedes detectar la clinomanía si la pasas en tu cama|Getty Images
Notas,
Salud
Escrito por: Ximena Ochoa

En medio del aumento de casos relacionados con ansiedad y estrés prolongado, especialistas en salud mental advierten sobre la clinomanía , un trastorno poco conocido que puede pasar desapercibido porque suele confundirse con simple cansancio o falta de motivación.

Aunque muchas personas lo consideran un hábito cotidiano, permanecer largas horas en la cama sin causa física podría ser una señal de alerta.

Suscríbete a  nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es la clinomanía y por qué no se reconoce a tiempo?

La clinomanía —también llamada clinofilia— se caracteriza por la necesidad constante de permanecer acostado , aun cuando no existe una causa física o médica que lo justifique.

A diferencia de un simple cansancio o un descanso prolongado, este comportamiento se vuelve persistente, interfiere con la rutina diaria y en ocasiones se acompaña de sentimientos de culpa, irritabilidad o desmotivación.

De acuerdo con especialistas en salud mental, este patrón suele pasar desapercibido porque culturalmente se asocia con “pereza” o “flojera”, lo que genera estigma y dificulta que la persona busque ayuda.

VIDEO: La depresión en invierno aumenta alrededor de un 8%

Causas frecuentes: del estrés a la ansiedad social

Este trastorno puede tener diferentes detonantes emocionales, entre los más comunes:

Vivir bajo presión constante, con exceso de responsabilidades o autoexigencia, puede empujar a la mente a buscar un “refugio seguro”. La cama se convierte en ese espacio donde la persona siente un alivio momentáneo.

Quienes experimentan incomodidad o temor ante eventos sociales pueden optar por evitar cualquier actividad. Permanecer acostados puede sentirse como una solución inmediata para evadir situaciones que les generan angustia.

  • Otros trastornos mentales

Condiciones como episodios depresivos, bipolaridad o deterioro cognitivo también pueden estar relacionadas con la clinofilia. Por eso es importante diferenciar entre un síntoma aislado y un cuadro más complejo.

Síntomas que podrían alertarte

Aunque no reemplazan una evaluación profesional, estos comportamientos suelen repetirse en personas con clinomanía:

  • Aislamiento y disminución de actividades sociales
  • Cambios bruscos de humor
  • Sensación de no tener fuerza para levantarse
  • Preocupación excesiva por el espacio de la cama o el dormitorio
  • Sentimiento de culpa por no cumplir con actividades cotidianas
  • Afectación laboral o escolar por ausentismo o baja productividad

¿Qué hacer si sospechas que tienes clinomanía?

Los especialistas recomiendan buscar apoyo psicológico, ya que un profesional puede ayudar a identificar el origen del comportamiento y trabajar en estrategias para recuperar la energía, la rutina y el bienestar emocional .

También es útil incorporar hábitos como horarios de sueño regulares, exposición a la luz natural y pequeñas metas diarias para retomar actividad.

Detectarla a tiempo puede prevenir que evolucione hacia problemas más serios y, sobre todo, ayuda a comprender que no se trata de “flojo”, sino de alguien que necesita apoyo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.  Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Salud

LO MÁS VISTO