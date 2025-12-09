Clinomanía, el trastorno que mucha gente tiene y no sabe porque lo ve normal

En medio del aumento de casos relacionados con ansiedad y estrés prolongado, especialistas en salud mental advierten sobre la clinomanía , un trastorno poco conocido que puede pasar desapercibido porque suele confundirse con simple cansancio o falta de motivación.

Aunque muchas personas lo consideran un hábito cotidiano, permanecer largas horas en la cama sin causa física podría ser una señal de alerta.

¿Qué es la clinomanía y por qué no se reconoce a tiempo?

La clinomanía —también llamada clinofilia— se caracteriza por la necesidad constante de permanecer acostado , aun cuando no existe una causa física o médica que lo justifique.

A diferencia de un simple cansancio o un descanso prolongado, este comportamiento se vuelve persistente, interfiere con la rutina diaria y en ocasiones se acompaña de sentimientos de culpa, irritabilidad o desmotivación.

De acuerdo con especialistas en salud mental, este patrón suele pasar desapercibido porque culturalmente se asocia con “pereza” o “flojera”, lo que genera estigma y dificulta que la persona busque ayuda.

Causas frecuentes: del estrés a la ansiedad social

Este trastorno puede tener diferentes detonantes emocionales, entre los más comunes:



Vivir bajo presión constante, con exceso de responsabilidades o autoexigencia, puede empujar a la mente a buscar un “refugio seguro”. La cama se convierte en ese espacio donde la persona siente un alivio momentáneo.



Quienes experimentan incomodidad o temor ante eventos sociales pueden optar por evitar cualquier actividad. Permanecer acostados puede sentirse como una solución inmediata para evadir situaciones que les generan angustia.



Otros trastornos mentales

Condiciones como episodios depresivos, bipolaridad o deterioro cognitivo también pueden estar relacionadas con la clinofilia. Por eso es importante diferenciar entre un síntoma aislado y un cuadro más complejo.

Síntomas que podrían alertarte

Aunque no reemplazan una evaluación profesional, estos comportamientos suelen repetirse en personas con clinomanía:



Aislamiento y disminución de actividades sociales

Cambios bruscos de humor

Sensación de no tener fuerza para levantarse

Preocupación excesiva por el espacio de la cama o el dormitorio

por el espacio de la cama o el dormitorio Sentimiento de culpa por no cumplir con actividades cotidianas

por no cumplir con actividades cotidianas Afectación laboral o escolar por ausentismo o baja productividad

¿Qué hacer si sospechas que tienes clinomanía?

Los especialistas recomiendan buscar apoyo psicológico, ya que un profesional puede ayudar a identificar el origen del comportamiento y trabajar en estrategias para recuperar la energía, la rutina y el bienestar emocional .

También es útil incorporar hábitos como horarios de sueño regulares, exposición a la luz natural y pequeñas metas diarias para retomar actividad.

Detectarla a tiempo puede prevenir que evolucione hacia problemas más serios y, sobre todo, ayuda a comprender que no se trata de “flojo”, sino de alguien que necesita apoyo.



