Dietas más recomendadas para perder peso este 2026 según instituto de nutrición especializado

Si ya estás comenzando a buscar el mejor gimnasio para poner en marcha uno de tus propósitos de Año Nuevo te tenemos información muy importante, pues antes de comenzar con el ejercicio debes conocer cuáles son las mejores dietas para bajar peso con la finalidad de evitar lesiones y maximizar los resultados.

Es por ello que el Instituto Nutrigenómica dio a conocer que entre las mejores dietas para este 2026, se encuentran aquellas a base de proteínas magras y las que son ricas en alimentos con fibra como frutas, verduras y mucho más.

Lista de las 4 mejores dietas para perder peso en 2026

Si bien es cierto que en redes sociales y diversas plataformas de internet se promocionan dietas milagrosas con las que las personas bajan más de 5 kilos en cuestión de días, la realidad es que bajar de peso es una de las tareas que más seriedad necesitan para evitar daños a la salud.

Es por ello que el Instituto Nutrigenómica recomienda las siguientes dietas:

Dieta a base de proteínas magras: como pollo, pescado, tofu, huevos, pavo, legumbres, cortes magros de res

Dieta con alimentos ricos en fibra: frutas y verduras, frijoles, cereales integrales

Grasas saludables: aguacate, salmón y sardinas, aceites vegetales liquidos, frutos secos, semillas

Dietas ricas en agua: ensaladas, batidos de fruta, agua infusionada

¿Qué tan bueno es el ayuno intermitente?

Vale la pena mencionar que otra de las herramientas que son señaladas como favorables para la pérdida de peso es el llamado ayuno intermitente, el cual se debe realizar de la mano con especialistas y siempre con sustento de salud.

Entre los beneficios está la pérdida de peso, mejora la salud metabólica, además de la cardiovascular, sin embargo, no hacerla como corresponde puede generar daños en la salud de las personas por motivos nutricionales .

Ejercicio y buena alimentación, vitales para un peso ideal

Históricamente científicos han señalado que para tener el peso ideal, las personas deben complementar la dieta con el ejercicio y viceversa, pues cada una de estas acciones mejora el resultado de la otra.

Mitos y realidades de los medicamentos para adelgazar

