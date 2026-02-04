Fuerte incendio en ducto de PEMEX en Rosarito, Baja California

Un fuerte incendio en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) se registró este miércoles en el municipio de Playas de Rosarito, generando la movilización de equipos de emergencia y la evacuación preventiva de vecinos cercanos al siniestro.

De acuerdo con medios locales, el incidente se registró poco después de las 11:00 horas en las inmediaciones de la colonia El Mangle y la zona de Real de Rosarito, donde una densa columna de humo negro se elevó sobre la ciudad y fue visible desde varios kilómetros de distancia.

Elementos de la dirección de Bomberos, de la Guardia Nacional y de la policía municipal de Playas de Rosarito se presentaron en el lugar para atender la contingencia y se activaron los protocolos de seguridad.

Seguridad Física de PEMEX también se encuentra presente en el área del incidente colaborando en las labores de contención y evaluación de la infraestructura afectada.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación de viviendas aledañas para proteger a la población, sin que hasta el momento se haya confirmado si hay personas lesionadas.

¿Qué causó el incendio en ductos de Pemex en Baja California?

Una fuga en la infraestructura petrolera provocó el siniestro. Se cerraron las válvulas correspondientes.

