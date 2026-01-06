El oscuro secreto de la chimenea y la razón por la cual nos puede costar la vida

Una chimenea puede ser una tentación en los días más fríos y sus llamas son atractivas para cualquiera que disfrute de descansar en su sala mientras ve una buena película, sin embargo, tiene altos costos para las salud , inclusive la vida.

Aunque respirar el aire invernal perfumado por el humo de leña es diferente a fumar un cigarro, es mucho peor, de acuerdo con la ciencia, pues tiene cientos de compuestos conocidos por ser cancerígenos para el sistema respiratorio.

¿Qué tan peligroso es tener una chimenea?

Muchos de los que tienen chimenea piensan que el único peligro está en las llamas, sin embargo están equivocados, pues el humo es 30 veces más potente como cancerígeno porque contiene cientos de compuestos mutagénicos, teratogénicos e irritantes para el sistema respiratorio.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), el humo está hecho de una mezcla compleja de gases y partículas finas y contaminantes del aire nocivos tóxicos que incluyen:

Benceno

Formaldehído

Acroleína

Hidrocarburos aromáticos policlínicos (PAH, por sus siglas en inglés)

¿Cómo afecta el humo de la leña en la salud?

Las partículas finas del humo de la leña, llamadas material particulado o PM2,5, entran en los ojos o el sistema respiratorio y provocan:

Ardor en los ojos

Goteo nasal

Bronquitis

Empeorar los síntomas del asma



Entre los problemas de salud que se pueden desencadenar están:

Infartos de miocardio

Ritmo cardiaco irregular

Insuficiencia cardiaca

Adultos visitan más veces al hospital y niños padecen bronquitis

De acuerdo con el blog de Sam Harris , neurocientífico y autor de varios libros, los niños que viven en hogares con chimeneas o estufas de leña activas o zonas donde la quema de leña es común, sufren una mayor incidencia de asma y bronquitis. Asimismo, hay visitas más frecuentes a urgencias e ingresos hospitalarios por enfermedades respiratorias de adultos.

